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الرئيس التونسي يقيل والي العاصمة تونس
الرئيس التونسي يقيل والي العاصمة تونس
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرين رئاسيين جديدين يقضيان بإعفاء والي تونس وتعيين آخر مكانه. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:33+0000
2021-12-30T10:33+0000
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي
إقالة
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وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أكدت إصدار الرئيس التونسي قرارا بإعفاء والي تونس الشاذلي بوعلاق.وقال البيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف السيّد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس، وتكليف السيّد كمال الفقي بمهام وال بولاية تونس".يشار إلى أن الرئيس التونسي أعفى عددا من المسؤوليين في الدولة التونسية منذ أحداث منتصف يوليو/ تموز الماضي، بدأها برئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم أتبعها بوزيري الدفاع والداخلية، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم, الرئيس التونسي, إقالة

الرئيس التونسي يقيل والي العاصمة تونس

10:33 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرين رئاسيين جديدين يقضيان بإعفاء والي تونس وتعيين آخر مكانه.
وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أكدت إصدار الرئيس التونسي قرارا بإعفاء والي تونس الشاذلي بوعلاق.
وقال البيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف السيّد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس، وتكليف السيّد كمال الفقي بمهام وال بولاية تونس".
يشار إلى أن الرئيس التونسي أعفى عددا من المسؤوليين في الدولة التونسية منذ أحداث منتصف يوليو/ تموز الماضي، بدأها برئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم أتبعها بوزيري الدفاع والداخلية، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
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