الرئيس التونسي يقيل والي العاصمة تونس

وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أكدت إصدار الرئيس التونسي قرارا بإعفاء والي تونس الشاذلي بوعلاق.وقال البيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف السيّد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس، وتكليف السيّد كمال الفقي بمهام وال بولاية تونس".يشار إلى أن الرئيس التونسي أعفى عددا من المسؤوليين في الدولة التونسية منذ أحداث منتصف يوليو/ تموز الماضي، بدأها برئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم أتبعها بوزيري الدفاع والداخلية، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرين رئاسيين جديدين يقضيان بإعفاء والي تونس وتعيين آخر مكانه.
وحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد أكدت إصدار الرئيس التونسي قرارا بإعفاء والي تونس الشاذلي بوعلاق.
وقال البيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرين رئاسيين يقضيان تباعا بإنهاء تكليف السيّد الشاذلي بوعلاق بمهام وال بولاية تونس، وتكليف السيّد كمال الفقي بمهام وال بولاية تونس".
يشار إلى أن الرئيس التونسي أعفى عددا من المسؤوليين في الدولة التونسية منذ أحداث منتصف يوليو/ تموز الماضي، بدأها برئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم أتبعها بوزيري الدفاع والداخلية، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.