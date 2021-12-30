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https://arabic.sputniknews.com/20211230/السعودية-البنك-المركزي-يمدد-برنامج-تأجيل-الدفعات-لدعم-القطاع-الخاص-1054759181.html
السعودية... البنك المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص
السعودية... البنك المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، تمديد برنامج تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:31+0000
2021-12-30T10:31+0000
2021-12-30T10:31+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال بيان للبنك المركزي السعودي "ساما"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه تقرر تمديد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.وأضاف البنك المركزي في بيانه، أن التمديد يهدف إلى دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.يشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات، منذ انطلاقه في 14 مارس 2020، حتى الآن، تجاوز 107 آلاف عقد، بينما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.
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أخبار السعودية اليوم
السعودية... البنك المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص
أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الخميس، تمديد برنامج تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص.
وقال بيان للبنك المركزي السعودي "ساما"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إنه تقرر تمديد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 31 مارس/ آذار المقبل.
وأضاف
البنك المركزي
في بيانه، أن التمديد يهدف إلى دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
يشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات، منذ انطلاقه في 14 مارس 2020، حتى الآن، تجاوز 107 آلاف عقد، بينما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال.