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https://arabic.sputniknews.com/20211230/الكاظمي-مجموعة-من-المستشارين-التابعين-للتحالف-الدولي-وصلت-العراق-لدعمنا-في-مكافحة-الإرهاب-1054771281.html
الكاظمي: مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي وصلت العراق لدعمنا في مكافحة الإرهاب
الكاظمي: مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي وصلت العراق لدعمنا في مكافحة الإرهاب
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وصول مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى العراق، لدعم القوات العراقية في مكافحة الإرهاب. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T15:02+0000
2021-12-30T15:02+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس: "وصلت مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية.وأضاف الكاظمي: "بنهاية هذه السنة، سينتهي الدور القتالي لقوات التحالف، وقد انسحبت القوات القتالية بالفعل، واليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل".وتابع الكاظمي قائلا: "نسجل لجيشنا العراقي البطل إنجازات كبيرة، وكذلك لقواتنا في مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة والشرطة الاتحادية نجاحها في تحدي فلول الإرهاب. قتلنا الكثير من رؤوس وقيادات الفلول الإرهابية، والعناصر المهمة في هذه المجموعات، ومستمرون بقتلهم أينما يكونون في كل مكان من أرض العراق".وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق كان قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي، والدولي، والعربي، والإسلامي، ونجحنا في تحسين علاقاتنا، وكذلك في احتضان أكثر من لقاء للأشقاء والأصدقاء والجيران على أرض بغداد.. أرض السلام".وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن كل القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرات الأراضي العراقية، وأنه حاليا لم يتبق سوى عدد محدود من المستشارين.يُذكر أن البرلمان العراقي أصدر، في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، قراراً يدعو الحكومة لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي.وتوصلت واشنطن وبغداد، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال العام الجاري، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأميركية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في تموز/يوليو الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق، بنهاية 2021.وكانت واشنطن تقود تحالفاً دولياً في العراق، منذ 2014، لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/العراق-الكاظمي-يوجه-بفتح-تحقيق-في-إصابة-متظاهرين-في-الناصرية-1054442363.html
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العالم العربي, العراق

الكاظمي: مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي وصلت العراق لدعمنا في مكافحة الإرهاب

15:02 GMT 30.12.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وصول مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى العراق، لدعم القوات العراقية في مكافحة الإرهاب.
بغداد - سبوتنيك. وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس: "وصلت مجموعة من المستشارين لدعم قواتنا واحتياجاتنا في الحرب ضد الإرهاب وضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية.

وأضاف الكاظمي: "بنهاية هذه السنة، سينتهي الدور القتالي لقوات التحالف، وقد انسحبت القوات القتالية بالفعل، واليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل".

وتابع الكاظمي قائلا: "نسجل لجيشنا العراقي البطل إنجازات كبيرة، وكذلك لقواتنا في مكافحة الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة والشرطة الاتحادية نجاحها في تحدي فلول الإرهاب. قتلنا الكثير من رؤوس وقيادات الفلول الإرهابية، والعناصر المهمة في هذه المجموعات، ومستمرون بقتلهم أينما يكونون في كل مكان من أرض العراق".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "العراق كان قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة، لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي، والدولي، والعربي، والإسلامي، ونجحنا في تحسين علاقاتنا، وكذلك في احتضان أكثر من لقاء للأشقاء والأصدقاء والجيران على أرض بغداد.. أرض السلام".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن كل القوات الأجنبية ذات المهام القتالية غادرات الأراضي العراقية، وأنه حاليا لم يتبق سوى عدد محدود من المستشارين.

يُذكر أن البرلمان العراقي أصدر، في الخامس من كانون الثاني/يناير 2020، قراراً يدعو الحكومة لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي.

وتوصلت واشنطن وبغداد، خلال جولات من الحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال العام الجاري، إلى اتفاق يقضي بإنهاء وجود القوات القتالية الأميركية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب والمشورة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في تموز/يوليو الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق، بنهاية 2021.

وكانت واشنطن تقود تحالفاً دولياً في العراق، منذ 2014، لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك.
مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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