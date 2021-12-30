الكرملين: المحادثة الهاتفية المرتقبة بين بوتين وبايدن تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي

وقال بيسكوف للصحفيين أن الاتصال الهاتفي المرتقب: "بمبادرة من بوتين والوقت المحدد لها (30 ديسمبر في الساعة 23:30 بتوقيت موسكو) طبيعي تمامًا نظراً إلى فارق التوقيت. لذلك، لا توجد مشاكل هنا، وكما تعلمون الوقت المتأخر لم يكن مشكلة بالنسبة للرئيس الروسي، خاصة أنه غالبًا ما يكون يعمل بنشاط في هذا الوقت".وأضاف "الغرض من المحادثة واضح ويتمثل بمواصلة مناقشة تلك القضايا التي كانت على جدول أعمال المحادثة الأخيرة عبر الفيديو. وسأشير الى أنها محادثة هاتفية عادية، لذا لن تكون لها تغطية، وهي استمرارية للمناقشة التي بدأت في الاتصال عبر الفيديو بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الموضوعية المتعلقة بالمفاوضات التي ستجرى في 10 ، 11 ، 12 (يناير)".
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن المحادثة الهاتفية المقررة اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن تأتي بمبادرة من روسيا، والغرض منها مناقشة القضايا التي تم تحديدها خلال المحادثات الأخيرة بين الزعيمين عبر الفيديو.
وقال بيسكوف للصحفيين أن الاتصال الهاتفي المرتقب: "بمبادرة من بوتين والوقت المحدد لها (30 ديسمبر في الساعة 23:30 بتوقيت موسكو) طبيعي تمامًا نظراً إلى فارق التوقيت. لذلك، لا توجد مشاكل هنا، وكما تعلمون الوقت المتأخر لم يكن مشكلة بالنسبة للرئيس الروسي، خاصة أنه غالبًا ما يكون يعمل بنشاط في هذا الوقت".
وأضاف "الغرض من المحادثة واضح ويتمثل بمواصلة مناقشة تلك القضايا التي كانت على جدول أعمال المحادثة الأخيرة عبر الفيديو. وسأشير الى أنها محادثة هاتفية عادية، لذا لن تكون لها تغطية، وهي استمرارية للمناقشة التي بدأت في الاتصال عبر الفيديو بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الموضوعية المتعلقة بالمفاوضات التي ستجرى في 10 ، 11 ، 12 (يناير)".