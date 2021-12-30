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https://arabic.sputniknews.com/20211230/الكرملين-المحادثة-الهاتفية-المرتقبة-بين-بوتين-وبايدن-تأتي-بمبادرة-من-الرئيس-الروسي--1054765635.html
الكرملين: المحادثة الهاتفية المرتقبة بين بوتين وبايدن تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي
الكرملين: المحادثة الهاتفية المرتقبة بين بوتين وبايدن تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي
صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن المحادثة الهاتفية المقررة اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن تأتي بمبادرة من... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:01+0000
2021-12-30T13:01+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين أن الاتصال الهاتفي المرتقب: "بمبادرة من بوتين والوقت المحدد لها (30 ديسمبر في الساعة 23:30 بتوقيت موسكو) طبيعي تمامًا نظراً إلى فارق التوقيت. لذلك، لا توجد مشاكل هنا، وكما تعلمون الوقت المتأخر لم يكن مشكلة بالنسبة للرئيس الروسي، خاصة أنه غالبًا ما يكون يعمل بنشاط في هذا الوقت".وأضاف "الغرض من المحادثة واضح ويتمثل بمواصلة مناقشة تلك القضايا التي كانت على جدول أعمال المحادثة الأخيرة عبر الفيديو. وسأشير الى أنها محادثة هاتفية عادية، لذا لن تكون لها تغطية، وهي استمرارية للمناقشة التي بدأت في الاتصال عبر الفيديو بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الموضوعية المتعلقة بالمفاوضات التي ستجرى في 10 ، 11 ، 12 (يناير)".
https://arabic.sputniknews.com/20211229/المتحدث-باسم-الرئاسة-الروسية-يؤكد-إجراء-اتصال-هاتفي-بين-بوتين-وبايدن-مساء-الغد-1054746111.html
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روسيا

الكرملين: المحادثة الهاتفية المرتقبة بين بوتين وبايدن تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي

13:01 GMT 30.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالجلسة الموسعة من المفاوضات بين بوتين وبايدن في جنيف
الجلسة الموسعة من المفاوضات بين بوتين وبايدن في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . POOL
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صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن المحادثة الهاتفية المقررة اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جو بايدن تأتي بمبادرة من روسيا، والغرض منها مناقشة القضايا التي تم تحديدها خلال المحادثات الأخيرة بين الزعيمين عبر الفيديو.
وقال بيسكوف للصحفيين أن الاتصال الهاتفي المرتقب: "بمبادرة من بوتين والوقت المحدد لها (30 ديسمبر في الساعة 23:30 بتوقيت موسكو) طبيعي تمامًا نظراً إلى فارق التوقيت. لذلك، لا توجد مشاكل هنا، وكما تعلمون الوقت المتأخر لم يكن مشكلة بالنسبة للرئيس الروسي، خاصة أنه غالبًا ما يكون يعمل بنشاط في هذا الوقت".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
بيسكوف يؤكد إجراء اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن مساء الغد
أمس, 17:37 GMT
وأضاف "الغرض من المحادثة واضح ويتمثل بمواصلة مناقشة تلك القضايا التي كانت على جدول أعمال المحادثة الأخيرة عبر الفيديو. وسأشير الى أنها محادثة هاتفية عادية، لذا لن تكون لها تغطية، وهي استمرارية للمناقشة التي بدأت في الاتصال عبر الفيديو بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الموضوعية المتعلقة بالمفاوضات التي ستجرى في 10 ، 11 ، 12 (يناير)".
لقاء بوتين وبايدن في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
البيت الأبيض: مكالمة هاتفية بين بوتين وبايدن اليوم الخميس
03:21 GMT
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