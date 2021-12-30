الليرة التركية تواصل هبوطها لليوم الرابع وانخفاض صافي الاحتياطيات الدولية

وحسب "رويترز"، هبطت العملة التركية إلى 13.4 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 13.00 بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، لتبقى منخفضة 4.7 بالمئة خلال اليوم.وبينما قال وزير المالية نور الدين النبطي إن أرصدة الأتراك الدولارية آخذة في الانخفاض، أظهرت بيانات رسمية أن الأرصدة المحلية من العملات الصعبة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 238.97 مليار دولار الأسبوع الماضي.في الوقت نفسه، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وهو حائط الصد الفعال ضد الأزمة المالية، إلى أدنى مستوياته منذ عقدين تقريبا. حسب ما أفادت "رويترز".وخسرت الليرة ما يصل إلى 20 بالمئة في أربع جلسات تداول، لترتد بذلك عن ارتفاع تجاوز 50 بالمئة في الأيام الخمسة السابقة إثر الكشف عن خطة حكومية جديدة لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة.وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب في إقناع المدخرين بتجاهل تقلبات العملة والمخاوف من ارتفاع التضخم والتخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، لتواصل هبوطها لليوم الرابع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي.
وحسب "رويترز"، هبطت العملة التركية إلى 13.4 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 13.00 بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، لتبقى منخفضة 4.7 بالمئة خلال اليوم.
وبينما قال وزير المالية نور الدين النبطي إن أرصدة الأتراك الدولارية آخذة في الانخفاض، أظهرت بيانات رسمية أن الأرصدة المحلية من العملات الصعبة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 238.97 مليار دولار الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وهو حائط الصد الفعال ضد الأزمة المالية، إلى أدنى مستوياته منذ عقدين تقريبا. حسب ما أفادت "رويترز".
وخسرت الليرة ما يصل إلى 20 بالمئة في أربع جلسات تداول، لترتد بذلك عن ارتفاع تجاوز 50 بالمئة في الأيام الخمسة السابقة إثر الكشف عن خطة حكومية جديدة لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة.
وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مصاعب في إقناع المدخرين بتجاهل تقلبات العملة والمخاوف من ارتفاع التضخم والتخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.