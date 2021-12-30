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https://arabic.sputniknews.com/20211230/النرويج-تعلن-تخفيض-رسوم-الحصول-على-الإقامة-الدائمة-والجنسية-1054754606.html
النرويج تعلن تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية
النرويج تعلن تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية
قررت مديرية الهجرة والإقامة واللجوء والجنسية في النرويج تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد والجنسية النرويجية. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T07:46+0000
2021-12-30T07:46+0000
2021-12-30T07:46+0000
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وذكرت مؤسسة "صوت النرويج" الإعلامية إنه تقرر تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة في النرويج لتصبح 3800 كرون بدلا من 4700.وأضافت المؤسسة أنه من المنتظر البدء في سريان هذا التعديل مع مطلع شهر يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2022.في سياق متصل، قررت النرويج كذلك تخفيض رسوم التقديم للجنسية النرويجية لتصبح 5500 كرون بدلا من 6500، على أن يبدأ سريان هذا القانون بدءا من يوم 3 يناير 2022.يشار إلى أن القانون النرويجي ينص على أن الأطفال المولودين في النرويج لا يحصلون على الجنسية النرويجية بشكل مباشر إلا إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما نرويجي أو حاصلا على الجنسية النرويجية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
النرويج تعلن تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية
قررت مديرية الهجرة والإقامة واللجوء والجنسية في النرويج تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد والجنسية النرويجية.
وذكرت مؤسسة "صوت النرويج" الإعلامية إنه تقرر تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة في النرويج لتصبح 3800 كرون بدلا من 4700.
وأضافت المؤسسة أنه من المنتظر البدء في سريان هذا التعديل مع مطلع شهر يناير/كانون الثاني من العام الجديد 2022.
في سياق متصل، قررت النرويج كذلك تخفيض رسوم التقديم للجنسية النرويجية لتصبح 5500 كرون بدلا من 6500، على أن يبدأ سريان هذا القانون بدءا من يوم 3 يناير 2022.
يشار إلى أن القانون النرويجي ينص على أن الأطفال المولودين في النرويج لا يحصلون على الجنسية النرويجية بشكل مباشر إلا إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما نرويجي أو حاصلا على الجنسية النرويجية.
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