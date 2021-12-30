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"النواب الليبي" يدين تصريحات الدبيبة ضد المرأة باعتبارها "سلعة" ويطالبه بالاعتذار
"النواب الليبي" يدين تصريحات الدبيبة ضد المرأة باعتبارها "سلعة" ويطالبه بالاعتذار
أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضد المرأة الليبية وطالبه بالاعتذار على إهانتها واعتبارها "سلعة". 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T16:39+0000
2021-12-30T16:39+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان البرلمان الليبي، يأتي ذلك بعد تصريحات الدبيبة خلال احتفالية تسيير الزواج. بحسب قناة "218" الليبية.وأكد البيان أن الشعب الليبي أعطى المرأة حقها في القيادة والريادة بعد أن فرضت نفسها وانتزعت مكانتها الرفيعة في الماضي والحاضر.وأضاف أن تطلعات المرأة الليبية تجاوز حد الزواج والمطبخ والبيت.وأشار إلى أن المرأة الليبية حققت مكاسب كبيرة في العمل خارج المنزل، لافتا إلى ضرورة تشجيعها على المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الوطنية.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/مشاركة-المرأة-الليبية-في-الحياة-السياسية-ما-فرصها-في-الانتخابات-المرتقبة؟-1050720852.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

"النواب الليبي" يدين تصريحات الدبيبة ضد المرأة باعتبارها "سلعة" ويطالبه بالاعتذار

16:39 GMT 30.12.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضد المرأة الليبية وطالبه بالاعتذار على إهانتها واعتبارها "سلعة".
وحسب بيان البرلمان الليبي، يأتي ذلك بعد تصريحات الدبيبة خلال احتفالية تسيير الزواج. بحسب قناة "218" الليبية.
وأكد البيان أن الشعب الليبي أعطى المرأة حقها في القيادة والريادة بعد أن فرضت نفسها وانتزعت مكانتها الرفيعة في الماضي والحاضر.
وأضاف أن تطلعات المرأة الليبية تجاوز حد الزواج والمطبخ والبيت.
وأشار إلى أن المرأة الليبية حققت مكاسب كبيرة في العمل خارج المنزل، لافتا إلى ضرورة تشجيعها على المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الوطنية.
كما حث البرلمان الليبي رئيس الحكومة على الاعتذار للمرأة الليبية، وحفظ مكانتها التي منحتها لها القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية.
مدينة طرابلس، ليبيا، 8 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية... ما فرصها في الانتخابات المرتقبة؟
16 نوفمبر, 14:27 GMT
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