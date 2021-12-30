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https://arabic.sputniknews.com/20211230/امرأة-تحصل-على-أكثر-من-مليون-دولار-من-صالون-لتقليم-الأظافر-بعدما-تسبب-في-بتر-ساقها-1054772161.html
امرأة تحصل على أكثر من مليون دولار من صالون لتقليم الأظافر بعدما تسبب في بتر ساقها
امرأة تحصل على أكثر من مليون دولار من صالون لتقليم الأظافر بعدما تسبب في بتر ساقها
قضت محكمة بدفع صالون لتقليم الأظافر في ولاية فلوريدا الأمريكية تعويضا قدره 1.75 مليون دولار لامرأة ‏فقدت ساقها خلال عملية تقليم لأظافرها.‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T15:46+0000
2021-12-30T15:46+0000
مجتمع
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ويعود تاريخ الواقعة قبل 3 سنوات، عندما أجرت المرأة وتدعى، كلارا شيلمان، تقليما لأظافرها في الصالون الواقع في تامبا بفلوريدا، لكن تعرضت لجرح من جانب إحدى الموظفات، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وأسفرت العدوى عن مرض في ساقها يمنع من تدفق الدم إلى الأطراف، الأمر الذي جعلها ترفع دعوى قضائية ضد صالون التجميل في مايو/ أيار 2020، وزعمت فيها أن الموظفة استخدمت أدوات غير نظيفة تعرّض حياة الزبائن للخطر.وقال محامي شيلمان إنه مع تدهور حال ساقها، قام الأطباء ببتره.وتسبب بتر كلارا شيلمان لقدمها في معاناة لسنوات، بما في ذلك فقدان منزلها والقدرة على المشي.وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، توصلت أخيرا إلى اتفاق مع الصالون - الذي تعرض للإغلاق - لتسوية مالية قيمتها 1.75 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الأردن-سحب-كريم-تجميل-من-الأسواق-بسبب-خطورته-1053572542.html
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مجتمع, منوعات

امرأة تحصل على أكثر من مليون دولار من صالون لتقليم الأظافر بعدما تسبب في بتر ساقها

15:46 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / CLIFF HAWKINSصالون تجميل في ولاية فلوريدا الأمريكية
صالون تجميل في ولاية فلوريدا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
صالون تجميل في ولاية فلوريدا الأمريكية
© AFP 2021 / CLIFF HAWKINS
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قضت محكمة بدفع صالون لتقليم الأظافر في ولاية فلوريدا الأمريكية تعويضا قدره 1.75 مليون دولار لامرأة ‏فقدت ساقها خلال عملية تقليم لأظافرها.‏
ويعود تاريخ الواقعة قبل 3 سنوات، عندما أجرت المرأة وتدعى، كلارا شيلمان، تقليما لأظافرها في الصالون الواقع في تامبا بفلوريدا، لكن تعرضت لجرح من جانب إحدى الموظفات، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وأسفرت العدوى عن مرض في ساقها يمنع من تدفق الدم إلى الأطراف، الأمر الذي جعلها ترفع دعوى قضائية ضد صالون التجميل في مايو/ أيار 2020، وزعمت فيها أن الموظفة استخدمت أدوات غير نظيفة تعرّض حياة الزبائن للخطر.
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وقال محامي شيلمان إنه مع تدهور حال ساقها، قام الأطباء ببتره.
وفيما أكد المحامي أنه "لا يوجد مبلغ يمكن أن يعوّض موكلته بالكامل عن هذه الإصابة التي غيّرت حياتها، فإن هذه التسوية المستحقة ستساعدها على تغطية التكلفة العالية لفواتيرها الطبية ورعايتها المستمرة".
وتسبب بتر كلارا شيلمان لقدمها في معاناة لسنوات، بما في ذلك فقدان منزلها والقدرة على المشي.
وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، توصلت أخيرا إلى اتفاق مع الصالون - الذي تعرض للإغلاق - لتسوية مالية قيمتها 1.75 مليون دولار.
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