تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211230/اندلاع-حريق-في-خط-أنابيب-نفط-شمالي-لبنان-1054756010.html
اندلاع حريق في خط أنابيب نفط شمالي لبنان
اندلاع حريق في خط أنابيب نفط شمالي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأربعاء، عن نشوب حريق كبير في خط أنابيب نفط شمالي لبنان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T08:32+0000
2021-12-30T08:32+0000
2021-12-30T08:32+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050401028_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8f5ee6585bb4e54746fbcaf07819d778.jpg
وذكرت قناة "الجديد" أن الحريق اندلع في أنبوب نقل النفط الخام في العبدة-عكار شمالي لبنان في منطقة قريبة من الأبنية السكنية.وهرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق.من جهتها، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عن نجاحها بإخماد حريق شب في خط أنابيب نفط شمال لبنان.وذكرت في بيان مقتضب: "أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 21:15 حريقا شب في أنابيب لجر البترول جراء وجود ترسبات نفطية قديمة في العبدة – عكار. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050401028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6eb87c1852b70b0f2af46b9b8e6fd0eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
اندلاع حريق في خط أنابيب نفط شمالي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأربعاء، عن نشوب حريق كبير في خط أنابيب نفط شمالي لبنان.
وذكرت قناة "الجديد" أن الحريق
اندلع في أنبوب
نقل النفط الخام في العبدة-عكار شمالي لبنان في منطقة قريبة من الأبنية السكنية.
وهرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق.
من جهتها، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عن نجاحها بإخماد حريق شب في خط أنابيب نفط شمال لبنان.
وذكرت في بيان مقتضب: "أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 21:15 حريقا شب في أنابيب لجر البترول جراء وجود ترسبات نفطية قديمة في العبدة – عكار. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".