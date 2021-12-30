انسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟

إنسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
إنسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
في المقابل، أعلن تحالف "الفتح"، رفضه، على لسان زعيمه هادي العامري، بقاء أي قوات أمريكية غير قتالية لأغراض التدريب أو الاستشارة في البلاد بعد نهاية العام الجاري، معتبراً أن "السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا".وكانت بغداد وواشنطن، اتفقتا في يوليو/ تموز الماضي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، قال لبرنامج "بانورما":التفاصيل في الملف الصوتي...أجرى الحوار: فهيم الصوراني.
تناقش الحلقة إعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد، واستكمال خروج كل قواتها ومعداتها القتالية من العراق.
في المقابل، أعلن تحالف "الفتح"، رفضه، على لسان زعيمه هادي العامري، بقاء أي قوات أمريكية غير قتالية لأغراض التدريب أو الاستشارة في البلاد بعد نهاية العام الجاري، معتبراً أن "السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا".