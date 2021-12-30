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انسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
انسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
تناقش الحلقة إعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد، واستكمال خروج كل قواتها ومعداتها القتالية من العراق. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T14:21+0000
2021-12-30T14:21+0000
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إنسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
إنسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
في المقابل، أعلن تحالف "الفتح"، رفضه، على لسان زعيمه هادي العامري، بقاء أي قوات أمريكية غير قتالية لأغراض التدريب أو الاستشارة في البلاد بعد نهاية العام الجاري، معتبراً أن "السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا".وكانت بغداد وواشنطن، اتفقتا في يوليو/ تموز الماضي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، قال لبرنامج "بانورما":التفاصيل في الملف الصوتي...أجرى الحوار: فهيم الصوراني.
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
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راديو, بانوراما, аудио

انسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟

14:21 GMT 30.12.2021
إنسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
تابعنا عبر
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة إعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في البلاد، واستكمال خروج كل قواتها ومعداتها القتالية من العراق.
في المقابل، أعلن تحالف "الفتح"، رفضه، على لسان زعيمه هادي العامري، بقاء أي قوات أمريكية غير قتالية لأغراض التدريب أو الاستشارة في البلاد بعد نهاية العام الجاري، معتبراً أن "السيادة خط أحمر لا يمكن التعامل به أبدا".
وكانت بغداد وواشنطن، اتفقتا في يوليو/ تموز الماضي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.
الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، قال لبرنامج "بانورما":
"إن الحساسية تجاه القوات الأمريكية موجودة لدى كافة أطياف الشعب العراقي، لكن خروج هذه القوات سيحتاج إلى عملية سد فراغ سياسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...
أجرى الحوار: فهيم الصوراني.
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