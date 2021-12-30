انفجار سيارة تابعة لمسلحين موالين لتركيا في حلب شمالي سوريا

وأكدت قناة "العربية" السعودية انفجار سيارة تابعة لمسلّحين موالين لتركيا في مدينة إعزاز شمالي حلب.وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أكدت في وقت سابق، قتل إرهابيان على الأقل وإصابة آخرون من المسلحين التابعين التركيا جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي.وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الرشاشة بين المسلحين بعد خلاف على تقاسم المسروقات والاستيلاء على أراض زراعية وممتلكات المواطنين في قرية التفريعة بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي، بحسب الوكالة.وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بمقتل مسلحين اثنين وإصابة 4 آخرين وسط حالة خوف بين أهالي المنطقة جراء كثافة الرصاص العشوائي.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أكدت في وقت سابق، قتل إرهابيان على الأقل وإصابة آخرون من المسلحين التابعين التركيا جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي.
وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الرشاشة بين المسلحين بعد خلاف على تقاسم المسروقات والاستيلاء على أراض زراعية وممتلكات المواطنين في قرية التفريعة بمنطقة الباب بريف حلب الشمالي، بحسب الوكالة.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بمقتل مسلحين اثنين وإصابة 4 آخرين وسط حالة خوف بين أهالي المنطقة جراء كثافة الرصاص العشوائي.