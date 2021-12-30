https://arabic.sputniknews.com/20211230/بايدن-لبوتين-واشنطن-وحلفائها-سيردون-بشكل-حاسم-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1054780824.html

بايدن لبوتين: واشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا

بايدن لبوتين: واشنطن وحلفاؤها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا على تهدئة التوترات بشأن أوكرانيا وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون في حالة حدوث غزو روسي. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T23:33+0000

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2021-12-30T23:47+0000

روسيا

أمريكا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان يوم الخميس "حث الرئيس بايدن اليوم خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا".وقالت ساكي أن وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سيردون بشكل حاسم إذا غزت روسيا أوكرانيا".وأضاف البيان أن بايدن أكد دعمه لحل دبلوماسي للوضع، لا سيما من خلال حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي، وفي حلف الناتو من خلال مجلس الناتو وروسيا، وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكنه شدد على أن التقدم الجوهري لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة خفض التصعيد.من جهته، قال الكرملين إن الرئيسين وافقا على مواصلة الحوار بعد عطلات العام الجديد، كما سيتم الحفاظ على جهات الاتصال على مستوى الإدارات.وفي وقت سابق، اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يحذر-بايدن-من-فرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-قطع-العلاقات-1054780643.html

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