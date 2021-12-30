بلينكن يبحث مع نظرائه الأوروبيين التنسيق بشأن روسيا فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس في بيان: "بحث وزير الخارجية بلينكن اليوم مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ، ومع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، ومع وزيرة الخارجية إليزابيث تروس أهمية التنسيق المستمر لردع أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا ... وأكدوا مجددا دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان على تويتر، اليوم الخميس ان: وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، بحثت مع زملائها، الوضع بالقرب من حدود أوكرانيا والصيغ القادمة للحوار مع روسيا".ولفت البيان إلى إنه تم بحث أيضا "التضامن مع ليتوانيا في ضوء تصرفات الصين وإيران وخطة العمل الشاملة المشتركة"، والانتخابات الليبية.ومن المقرر أن تبدأ روسيا والولايات المتحدة محادثات حول أوكرانيا والحد من التسلح في العاشر من الشهر المقبل، بجانب مفاوضات أخرى حل الضمانات الأمنية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 12 من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا.
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التنسيق بشأن روسيا فيما يتعلق بالتوترات الحالية مع أوكرانيا وكذلك المخاوف الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس في بيان: "بحث وزير الخارجية بلينكن اليوم مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ، ومع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، ومع وزيرة الخارجية إليزابيث تروس أهمية التنسيق المستمر لردع أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا ... وأكدوا مجددا دعمهم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية في بيان على تويتر، اليوم الخميس ان: وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، بحثت مع زملائها، الوضع بالقرب من حدود أوكرانيا والصيغ القادمة للحوار مع روسيا".
ولفت البيان إلى إنه تم بحث أيضا "التضامن مع ليتوانيا في ضوء تصرفات الصين وإيران وخطة العمل الشاملة المشتركة"، والانتخابات الليبية.
ومن المقرر أن تبدأ روسيا والولايات المتحدة محادثات حول أوكرانيا والحد من التسلح في العاشر من الشهر المقبل، بجانب مفاوضات أخرى حل الضمانات الأمنية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 12 من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا.