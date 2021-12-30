https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-وبايدن-يبحثان-سير-المفاوضات-النووية-وروسيا-تؤكد-ضرورة-التنسيق-معها-لإحياء-الاتفاق-1054769995.html

بوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق

بوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق

صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن الاتصال الهاتفي بين الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر له اليوم، سيبحث سير المفاوضات حول الاتفاق النووي... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T14:36+0000

2021-12-30T14:36+0000

2021-12-30T14:36+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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بوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق بوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق

يأتي هذا في وقت استضافت فيه العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات بين وفدي روسيا والولايات المتحدة، بشأن المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر"، إن التشاور والتنسيق الوثيق بين الوفدين بخصوص مباحثات فيينا يمثل شرطا مهما للمضي قدما نحو استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة.من جهته، وصف كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، المحادثات بأنها ماضية إلى الأمام قدما بصورة جيدة، وذلك بعد اجتماعه برؤساء وفود الدول الأوروبية، ونائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.في هذا الموضوع قال المحلل السياسي، مسلم شعيتو، إن "تدخل الولايات المتحدة في أوكرانيا عبر حلف الناتو أصبح يشكل خطرا استراتيجيا على روسيا".وذكر أن "هذا التدخل جعل روسيا تقدم اقتراحات وتستغل فرصة مفاوضات فيينا من أجل طرح ما تستطيع أن تقدمه في هذا الإطار، لضمان أمنها ومشروعها السياسي في المحيط الروسي القريب لأن إيران تعتبر محاذية لروسيا جغرافيا".وأضاف أنه "ليس مفاجئا ربط الملف النووي بالاقتراحات الروسية المقدمة وبالسلوك التصعيدي للناتو ربطا مباشرا وأن الولايات المتحدة تعي ذلك".الرئيس الفلسطيني يطالب إسرائيل بكبح جماح المستوطنين في الأراضي المحتلةقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، استعداد بلاده للتراجع عن الخطوات التي اتخذتها ضد تل أبيب أمام المحكمة الجنائية الدولية، مقابل القيام بمبادرات سياسية كبيرة.وأشار عباس بحسب مصادر، إلى أنه يدرك عدم حدوث اختراق سياسي، فيما يتعلق بعملية السلام، خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء بالمبادرات والتسهيلات المدنية والاقتصادية فقط، مطالبا إسرائيل باتخاذ خطوات ذات طابع سياسي يمكن رؤيتها على الأرض.وعبر الرئيس الفلسطيني عن مخاوفه من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بسبب مواصلة اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، والاعتداءات المستمرة في الأراضي الفلسطينية، محذرا من انفجار الأوضاع حال استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.وقال الكاتب والمحلل السياسي، باسم برهوم، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يميني متطرف وكان شرطه منذ تشكيل الائتلاف الحكومي ألا يناقش موضوع القضية الفلسطينية، لذلك فقد وجد الطرفان المخرج في لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الدفاع الاسرائيلي.ولفت إلى أن أهمية هذا اللقاء تكمن في أن مشاكل الشعب الفلسطيني اليومية متعلقة بإسرائيل، لذلك لابد من التواصل حيث إن الوضع في الضفة الغربية متفجر جدا والمستوطنين يشنون يوميا هجمات على القرى والمدنيين الفلسطينيين، مضيفا أن هناك طرفين هاجما اللقاء بشكل غير موضوعي وهما الطرف اليميني المتطرف والمعارضة الاسرائيلية بقيادة الليكود ومن الجانب الفلسطيني انتقدت مجموعات الإسلام السياسي هذا اللقاء.الكاظمي يعلن خروج كامل القوات التابعة للتحالف الدولي من العراق واقتصار دورها على الدعم اللوجستيأكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، واستكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق.وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، إن التحالف أصبح دوره مقتصرا على المشورة والدعم، حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي بين الطرفين، مؤكدا في نفس الوقت جاهزية القوات العراقية عن الدفاع البلاد.كانت بغداد وواشنطن اتفقتا في يوليو الماضي على انسحاب جميع القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.وقال الخبير الاستراتيجي، علاء النشوع، إن الانسحاب الأمريكي من العراق ليس كما يعتقد البعض انسحابا كاملا وشاملا، فالأمريكيون ليسوا بعيدين عن العراق ويحيطون به من خلال قواعدهم العسكرية خاصة قاعدة حرير وعين الأسد.وذكر أن هناك اتفاقيات تنص على أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية يخضعان لشراكة أمنية وعسكرية فيما بينهما، معربا عن اعتقاده أن ما تقوم به الولايات المتحدة الآن قد يكون إعادة التموضع فمن الصعوبة أن تنسحب القوات الأمريكية بهذه الطريقة، فهناك صراعات في المنطقة تحتم أن يكون العراق ضمن الرؤية والموقف الامريكي، وفقدان أمريكا للعراق سيغير الكثير من معادلات الصراع الدولي في المنطقة.

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