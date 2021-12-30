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https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-وعباس-يشددان-على-ضرورة-استئناف-المفاوضات-الفلسطينية-الإسرائيلية-تحت-رعاية-الرباعية-1054767284.html
بوتين وعباس يشددان على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الرباعية
بوتين وعباس يشددان على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الرباعية
شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، على ضرورة الاستئناف المبكر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية البناءة تحت... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:38+0000
2021-12-30T13:38+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال الكرملين: "استمرارا للمحادثات خلال الاجتماع الذي عقد في سوتشي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تبادل الرئيسيان وجهات النظر حول التعاون الثنائي وقضايا التسوية في الشرق الأوسط. وأكد الجانبان على وجه الخصوص على الحاجة إلى استئناف مبكر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية البناءة تحت رعاية اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين"، بالإضافة إلى ذلك، تبادل بوتين وعباس، التهاني الحارة بحلول العام الجديد.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في الـ 23 من نوفمبر الماضي، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في سوتشي، على ثبات موقف موسكو من ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وفقا لمقاربات مجلس الأمن الدولي مع مراعاة مصالح جميع سكان المنطقة على قاعدة الدولتين المستقلتين.وقال بوتين: "موقف روسيا الاتحادية على المسار الفلسطيني ومن تسوية القضية الفلسطينية لا يزال من دون تغيير؛ يجب تسوية القضية الفلسطينية وفقا للقرارات السابقة التي تم تبنيها على مستوى مجلس الأمن الدولي، وعلى قاعدة عادلة تراعي مصالح جميع سكان هذه المنطقة، وعلى قاعدة الدولتين المستقلتين".يذكر أن المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، توقفت منذ عام 2011، بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل بقضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لصالح المستوطنين اليهود.وتعقدت مسألة المفاوضات، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما اعتبره الفلسطينيون تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.ويقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية (غير شرعية بنظر القانون الدولي)، تم إنشاؤها على أراضي الضفة الغربية، التي يسكنها نحو 3 ملايين فلسطيني.كما تمارس إسرائيل، سياسة هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بدعوى عدم الحصول على رخص بناء من السلطات.ويذكر أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/لقاء-يجمع-بوتين-وعباس-في-سوتشي-1052428689.html
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الكرملين-يعلن-عن-لقاء-بوتين-مع-الرئيس-الفلسطيني-محمود-عباس-غدًا-في-مدينة-سوتشي--1050772096.html
https://arabic.sputniknews.com/20201222/بوتين-يناقش-مع-عباس-إمكانية-توصيل-لقاحات-روسية-إلى-البلاد-1047585829.html
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العالم العربي, روسيا

بوتين وعباس يشددان على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الرباعية

13:38 GMT 30.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . POOL
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شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، على ضرورة الاستئناف المبكر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية البناءة تحت رعاية الرباعية الدولية.
وقال الكرملين: "استمرارا للمحادثات خلال الاجتماع الذي عقد في سوتشي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تبادل الرئيسيان وجهات النظر حول التعاون الثنائي وقضايا التسوية في الشرق الأوسط. وأكد الجانبان على وجه الخصوص على الحاجة إلى استئناف مبكر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية البناءة تحت رعاية اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين"، بالإضافة إلى ذلك، تبادل بوتين وعباس، التهاني الحارة بحلول العام الجديد.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
لقاء يجمع بوتين وعباس في سوتشي
23 نوفمبر, 12:28 GMT
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في الـ 23 من نوفمبر الماضي، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في سوتشي، على ثبات موقف موسكو من ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وفقا لمقاربات مجلس الأمن الدولي مع مراعاة مصالح جميع سكان المنطقة على قاعدة الدولتين المستقلتين.
وقال بوتين: "موقف روسيا الاتحادية على المسار الفلسطيني ومن تسوية القضية الفلسطينية لا يزال من دون تغيير؛ يجب تسوية القضية الفلسطينية وفقا للقرارات السابقة التي تم تبنيها على مستوى مجلس الأمن الدولي، وعلى قاعدة عادلة تراعي مصالح جميع سكان هذه المنطقة، وعلى قاعدة الدولتين المستقلتين".
يذكر أن المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، توقفت منذ عام 2011، بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل بقضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لصالح المستوطنين اليهود.
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
الكرملين يعلن عن لقاء بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي
22 نوفمبر, 09:13 GMT
وتعقدت مسألة المفاوضات، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما اعتبره الفلسطينيون تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.
ويقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية (غير شرعية بنظر القانون الدولي)، تم إنشاؤها على أراضي الضفة الغربية، التي يسكنها نحو 3 ملايين فلسطيني.
كما تمارس إسرائيل، سياسة هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بدعوى عدم الحصول على رخص بناء من السلطات.
ويذكر أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.
موسكو وفصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2020
بوتين يناقش مع عباس إمكانية توريد لقاحات روسية إلى فلسطين
22 ديسمبر 2020, 11:03 GMT
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