https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-وعباس-يشددان-على-ضرورة-استئناف-المفاوضات-الفلسطينية-الإسرائيلية-تحت-رعاية-الرباعية-1054767284.html

بوتين وعباس يشددان على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الرباعية

بوتين وعباس يشددان على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الرباعية

شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، على ضرورة الاستئناف المبكر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية البناءة تحت... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T13:38+0000

2021-12-30T13:38+0000

2021-12-30T13:38+0000

العالم العربي

روسيا

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وقال الكرملين: "استمرارا للمحادثات خلال الاجتماع الذي عقد في سوتشي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تبادل الرئيسيان وجهات النظر حول التعاون الثنائي وقضايا التسوية في الشرق الأوسط. وأكد الجانبان على وجه الخصوص على الحاجة إلى استئناف مبكر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية البناءة تحت رعاية اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين"، بالإضافة إلى ذلك، تبادل بوتين وعباس، التهاني الحارة بحلول العام الجديد.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في الـ 23 من نوفمبر الماضي، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في سوتشي، على ثبات موقف موسكو من ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وفقا لمقاربات مجلس الأمن الدولي مع مراعاة مصالح جميع سكان المنطقة على قاعدة الدولتين المستقلتين.وقال بوتين: "موقف روسيا الاتحادية على المسار الفلسطيني ومن تسوية القضية الفلسطينية لا يزال من دون تغيير؛ يجب تسوية القضية الفلسطينية وفقا للقرارات السابقة التي تم تبنيها على مستوى مجلس الأمن الدولي، وعلى قاعدة عادلة تراعي مصالح جميع سكان هذه المنطقة، وعلى قاعدة الدولتين المستقلتين".يذكر أن المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية، توقفت منذ عام 2011، بسبب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار إسرائيل بقضم أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لصالح المستوطنين اليهود.وتعقدت مسألة المفاوضات، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما اعتبره الفلسطينيون تجاوزا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي.ويقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية (غير شرعية بنظر القانون الدولي)، تم إنشاؤها على أراضي الضفة الغربية، التي يسكنها نحو 3 ملايين فلسطيني.كما تمارس إسرائيل، سياسة هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، بدعوى عدم الحصول على رخص بناء من السلطات.ويذكر أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط هي مجموعة تم إنشاؤها بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

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