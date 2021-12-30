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https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يحذر-بايدن-من-فرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-قطع-العلاقات-1054780643.html
بوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا: ستؤدي إلى قطع العلاقات
بوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا: ستؤدي إلى قطع العلاقات
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذ قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإنه قد يؤدي إلى قطع... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T22:55+0000
2021-12-30T22:55+0000
2021-12-30T23:07+0000
روسيا
أمريكا
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وقال مساعد الرئيس الروسي في بيان إن بايدن أخبر بوتين بأن واشنطن ستجري مشاورات مع حلفائها حول الضمانات الأمنية.وأضاف أن "المحادثات المتعلقة بالضمانات الأمنية ستتم في ثلاثة تنسيقات: في جنيف (روسيا والولايات المتحدة)، وفي فيينا (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وفي بروكسل (الناتو).وقال مساعد الكرملين أن بايدن شدد لبوتين على أن الحرب النووية يجب ألا تبدأ، إذ لا يمكن الفوز بها.
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روسيا, أمريكا
بوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا: ستؤدي إلى قطع العلاقات 22:55 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 23:07 GMT 30.12.2021)
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذ قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإنه قد يؤدي إلى قطع العلاقات.
وقال مساعد الرئيس الروسي في بيان إن بايدن أخبر بوتين بأن واشنطن ستجري مشاورات مع حلفائها حول الضمانات الأمنية.
وأضاف أن "المحادثات المتعلقة بالضمانات الأمنية ستتم في ثلاثة تنسيقات: في جنيف (روسيا والولايات المتحدة)، وفي فيينا (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وفي بروكسل (الناتو).
وقال مساعد الكرملين أن بايدن شدد لبوتين على أن الحرب النووية يجب ألا تبدأ، إذ لا يمكن الفوز بها.