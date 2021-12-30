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https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-لمستشارة-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-رونالد-ريغان-1054778845.html
بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان
بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان
وقع الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بمنح الجنسية الروسية لسوزان ماسي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريغان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T20:32+0000
2021-12-30T20:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونُشر المرسوم، اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للوثائق القانونية الروسية.وكانت ماسي البالغة من العمر 90 عاما قد أعربت عن رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية، في الصيف الماضي، خلال منتدى "الكلمة الروسية العظيمة" في مدينة ليفاديا بشبه جزيرة القرم.وأوضحت أن ذلك حتى لا تواجه مشاكل في الحصول على تأشيرة عند تأليف كتاب في روسيا.وسوزان ماسي من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية.وعملت ماسي مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في الفترة ما بين 1984 – 1988.كما لعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة، حيث شاركت في التحضير للقاءات ريغان مع الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف عامي 1985 و1986.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال العام الماضي بلغ نحو 668 ألف شخص.وحسب البيان فإنه "منذ يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667 ألفا و939 شخصا".وأضاف البيان أن "ذلك يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي، حين بلغ العدد 563 ألفا و342 شخصا".وكانت الداخلية الروسية قد أعلنت سبتمبر/ أيلول الماضي، عن زيادة عدد الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، مشيرة وقتها إلى أن أكثر من 500 ألف أجنبي قدموا طلبات للحصول عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/رسميا-الإعلان-عن-عدد-الأجانب-الذين-حصلوا-على-الجنسية-الروسية-في-2021-1054568782.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان

20:32 GMT 30.12.2021
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بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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وقع الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بمنح الجنسية الروسية لسوزان ماسي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريغان.
ونُشر المرسوم، اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للوثائق القانونية الروسية.
وكانت ماسي البالغة من العمر 90 عاما قد أعربت عن رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية، في الصيف الماضي، خلال منتدى "الكلمة الروسية العظيمة" في مدينة ليفاديا بشبه جزيرة القرم.
وأوضحت أن ذلك حتى لا تواجه مشاكل في الحصول على تأشيرة عند تأليف كتاب في روسيا.
وسوزان ماسي من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية.
وعملت ماسي مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في الفترة ما بين 1984 – 1988.
كما لعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة، حيث شاركت في التحضير للقاءات ريغان مع الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف عامي 1985 و1986.
جواز سفر روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
رسميا... الإعلان عن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية في 2021
26 ديسمبر, 09:35 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال العام الماضي بلغ نحو 668 ألف شخص.
وحسب البيان فإنه "منذ يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667 ألفا و939 شخصا".
وأضاف البيان أن "ذلك يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي، حين بلغ العدد 563 ألفا و342 شخصا".
وكانت الداخلية الروسية قد أعلنت سبتمبر/ أيلول الماضي، عن زيادة عدد الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، مشيرة وقتها إلى أن أكثر من 500 ألف أجنبي قدموا طلبات للحصول عليها.
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