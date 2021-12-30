https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-الجنسية-الروسية-لمستشارة-الرئيس-الأمريكي-الأسبق-رونالد-ريغان-1054778845.html

بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان

بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان

وقع الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بمنح الجنسية الروسية لسوزان ماسي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريغان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T20:32+0000

2021-12-30T20:32+0000

2021-12-30T20:32+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونُشر المرسوم، اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للوثائق القانونية الروسية.وكانت ماسي البالغة من العمر 90 عاما قد أعربت عن رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية، في الصيف الماضي، خلال منتدى "الكلمة الروسية العظيمة" في مدينة ليفاديا بشبه جزيرة القرم.وأوضحت أن ذلك حتى لا تواجه مشاكل في الحصول على تأشيرة عند تأليف كتاب في روسيا.وسوزان ماسي من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية.وعملت ماسي مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في الفترة ما بين 1984 – 1988.كما لعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة، حيث شاركت في التحضير للقاءات ريغان مع الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف عامي 1985 و1986.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال العام الماضي بلغ نحو 668 ألف شخص.وحسب البيان فإنه "منذ يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667 ألفا و939 شخصا".وأضاف البيان أن "ذلك يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي، حين بلغ العدد 563 ألفا و342 شخصا".وكانت الداخلية الروسية قد أعلنت سبتمبر/ أيلول الماضي، عن زيادة عدد الراغبين في الحصول على الجنسية الروسية، مشيرة وقتها إلى أن أكثر من 500 ألف أجنبي قدموا طلبات للحصول عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20211226/رسميا-الإعلان-عن-عدد-الأجانب-الذين-حصلوا-على-الجنسية-الروسية-في-2021-1054568782.html

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