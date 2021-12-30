https://arabic.sputniknews.com/20211230/تجمد-العرق-على-أجساد-جنود-صينيين-أثناء-التدريب-في-البرد-القارس-صور-1054764289.html

تجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور

تجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور

تتعرض الصين لموجة باردة جعلت درجات الحرارة تنخفض بمعدلات كبيرة في الوقت الحالي، لكن البرد القارس لم يحل دون مواصلة جنود الجيش الصيني لتدريباتهم الشاقة. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

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رصد عسكري

الصين

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وتسببت التدريبات الشاقة في إفراز أجسام الجنود الصينيين للعرق، الذي تجمد على أجسادهم بسبب برودة الطقس كما أظهرته مجموعة من الصور، التي نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، على "تويتر"، اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن الصور ترصد جانبا من تدريبات جيش قيادة المسرح الغربي، وتظهر ثبات الجنود رغم الطقس القارس الذي يتدربون فيه.ويصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك قوة بشرية هائلة، حيث يقدر إجمالي عدد جنوده بنحو 3.3 مليون فرد، بينهم أكثر من 2.1 مليون جندي عامل، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

https://arabic.sputniknews.com/20210811/بالأرقام-مقارنة-بين-قوة-روسيا-والصين-في-مواجهة-أمريكا-عسكريا-1049817730.html

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رصد عسكري, الصين