تجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور

وتسببت التدريبات الشاقة في إفراز أجسام الجنود الصينيين للعرق، الذي تجمد على أجسادهم بسبب برودة الطقس كما أظهرته مجموعة من الصور، التي نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، على "تويتر"، اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن الصور ترصد جانبا من تدريبات جيش قيادة المسرح الغربي، وتظهر ثبات الجنود رغم الطقس القارس الذي يتدربون فيه.ويصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك قوة بشرية هائلة، حيث يقدر إجمالي عدد جنوده بنحو 3.3 مليون فرد، بينهم أكثر من 2.1 مليون جندي عامل، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
تتعرض الصين لموجة باردة جعلت درجات الحرارة تنخفض بمعدلات كبيرة في الوقت الحالي، لكن البرد القارس لم يحل دون مواصلة جنود الجيش الصيني لتدريباتهم الشاقة.
وتسببت التدريبات الشاقة في إفراز أجسام الجنود الصينيين للعرق، الذي تجمد على أجسادهم بسبب برودة الطقس كما أظهرته مجموعة من الصور، التي نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، على "تويتر"، اليوم الخميس.
أظهر مقطع فيديو تم تصويره في يوم 27 ديسمبر، أثناء تدريبات جيش قيادة المسرح الغربي مشهدا مذهلا، حيث يقوم الجنود بالتدريبات ويقفون بثبات وسط الحرارة المنخفضة، كانت قطرات العرق تسقط على حافة قبعاتهم، فيتجمد العرق خلال ثوان! فتحية لأولئك الجنود! pic.twitter.com/lufbZDdWVT
ويصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك قوة بشرية هائلة، حيث يقدر إجمالي عدد جنوده بنحو 3.3 مليون فرد، بينهم أكثر من 2.1 مليون جندي عامل، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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