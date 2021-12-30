تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/تجمد-العرق-على-أجساد-جنود-صينيين-أثناء-التدريب-في-البرد-القارس-صور-1054764289.html
تجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور
تجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور
تتعرض الصين لموجة باردة جعلت درجات الحرارة تنخفض بمعدلات كبيرة في الوقت الحالي، لكن البرد القارس لم يحل دون مواصلة جنود الجيش الصيني لتدريباتهم الشاقة. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:23+0000
2021-12-30T12:24+0000
رصد عسكري
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101549/60/1015496011_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_d28039cacb739c34b1cf5fdbf861b592.jpg
وتسببت التدريبات الشاقة في إفراز أجسام الجنود الصينيين للعرق، الذي تجمد على أجسادهم بسبب برودة الطقس كما أظهرته مجموعة من الصور، التي نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، على "تويتر"، اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن الصور ترصد جانبا من تدريبات جيش قيادة المسرح الغربي، وتظهر ثبات الجنود رغم الطقس القارس الذي يتدربون فيه.ويصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك قوة بشرية هائلة، حيث يقدر إجمالي عدد جنوده بنحو 3.3 مليون فرد، بينهم أكثر من 2.1 مليون جندي عامل، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20210811/بالأرقام-مقارنة-بين-قوة-روسيا-والصين-في-مواجهة-أمريكا-عسكريا-1049817730.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101549/60/1015496011_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_db61cee806b522b74ccf01ab8fd9ad92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين

تجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور

12:23 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 12:24 GMT 30.12.2021)
© REUTERS / Damir Sagoljعرض عسكري في بكين بمناسبة الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية
عرض عسكري في بكين بمناسبة الذكرى الـ70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Damir Sagolj
تابعنا عبر
تتعرض الصين لموجة باردة جعلت درجات الحرارة تنخفض بمعدلات كبيرة في الوقت الحالي، لكن البرد القارس لم يحل دون مواصلة جنود الجيش الصيني لتدريباتهم الشاقة.
وتسببت التدريبات الشاقة في إفراز أجسام الجنود الصينيين للعرق، الذي تجمد على أجسادهم بسبب برودة الطقس كما أظهرته مجموعة من الصور، التي نشرتها صحيفة "الشعب" الصينية، على "تويتر"، اليوم الخميس.
وقالت الصحيفة إن الصور ترصد جانبا من تدريبات جيش قيادة المسرح الغربي، وتظهر ثبات الجنود رغم الطقس القارس الذي يتدربون فيه.
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا
11 أغسطس, 11:19 GMT
ويصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك قوة بشرية هائلة، حيث يقدر إجمالي عدد جنوده بنحو 3.3 مليون فرد، بينهم أكثر من 2.1 مليون جندي عامل، بحسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا
بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
بالأرقام… مقارنة بين قوة روسيا والصين في مواجهة أمريكا عسكريا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:55 GMTبوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
13:51 GMTمذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله
13:48 GMTلحظة إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني إلى الفضاء ومواصفات... فيديو
13:46 GMTبعد 12 عاما... حكم قضائي بتعويض ورثة خالد سعيد أيقونة ثورة 25 يناير
13:45 GMTألمانيا تعلن تفكيك 3 من محطاتها النووية لتسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية
13:38 GMTبوتين وعباس يشددان على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الرباعية
13:29 GMTهل يمكن تحقيق ما تطلبه السعودية من لبنان على أرض الواقع؟
13:28 GMTالبحرية الأمريكية تحبط تهريب كمية ضخمة من الهيروين في بحر العرب
13:25 GMTحماية المستهلك الروسية: سلالة "أوميكرون" المتحورة ستصل إلى روسيا وهذا أمر لا مفر منه
13:25 GMTالجيش الإماراتي يختتم منافسات الرماية بين وحداته... صور
13:18 GMTخبير: الدبلوماسية لن تنزع فتيل الأزمة بين الناتو وروسيا
13:08 GMTلأول مرة.. اجتماع رسمي لأساقفة صينيين مع نظرائهم التابعين للفاتيكان من هونغ كونغ
13:04 GMTإيران تأمل في استئناف العمل الجاد لرفع العقوبات خلال مفاوضات فيينا بعد نهاية عطلة عيد الميلاد
13:02 GMTمقتل 150 مسلحا من "أنصار الله" في عمليات للتحالف العربي استهدفت مأرب
13:01 GMTالكرملين: المحادثة الهاتفية المرتقبة بين بوتين وبايدن تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي
12:57 GMTسفارة بريطانيا في إثيوبيا: لندن وأديس أبابا تواصلان الحرب على كورونا في 2022
12:55 GMTزوجان اسكتلنديان يتخذان من المرض حافزا للحياة
12:51 GMTارتفاع حصيلة ضحايا القصف على معسكر للجيش اليمني إلى 4 قتلى
12:44 GMT قرارات صارمة بخصوص الوشم بين لاعبي المنتخب الصيني
12:36 GMTرشاش كلاشنيكوف الجديد.. "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء"