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https://arabic.sputniknews.com/20211230/تركيا-تنصح-الغرب-باتخاذ-موقف-صادق-بشأن-التهدئة-مع-روسيا-1054780001.html
تركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا
تركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يكون "الناتو" والغرب أكثر صدقا بشأن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح علاقتهما المتوترة... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T21:39+0000
2021-12-30T21:39+0000
2021-12-30T21:39+0000
روسيا
أوكرانيا
الناتو
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ستار" التركية عنه قوله: "تؤدي المشاكل بين روسيا وأوكرانيا بشكل عام إلى توترات بين روسيا والغرب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي".وأضاف: "نحن جزء من الحلف ونحن على اتصال مع هذه الدول، نصيحتنا للأوروبيين والأمريكيين هي أن يتخذوا موقفا صادقا وملموسا وخطوات موثوقة نحو التهدئة".وأشار قالين إلى أن تركيا تتوقع أيضا امتناع أوكرانيا وروسيا عن المواجهة ومحاولة تسوية خلافاتهما على طاولة المفاوضات، مضيفا أن تركيا لديها موقف حازم بشأن "حق أوكرانيا في وحدة أراضيها".من المقرر أن يجتمع المفاوضون الروس وحلف شمال الأطلسي في بروكسل لإجراء محادثات أمنية في 12 يناير/ كانون الثاني، بعد حوار الاستقرار الاستراتيجي بين كبار الدبلوماسيين الروس والأمريكيين في جنيف.قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، سابقا، إنه يأمل أن تساعد هذه السلسلة من المفاوضات رفيعة المستوى في تطبيع الوضع، مشددا على أهمية انحسار التوترات.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/لوهانسك-الشعبية-وصول-قوات-أوكرانية-دربتها-بريطانيا-إلى-خط-التماس-في-دونباس-1054778658.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أوكرانيا, الناتو, أخبار تركيا اليوم
تركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يكون "الناتو" والغرب أكثر صدقا بشأن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح علاقتهما المتوترة مع روسيا.
أنقرة-
سبوتنيك
. ونقلت صحيفة "ستار" التركية عنه قوله: "تؤدي المشاكل بين روسيا وأوكرانيا بشكل عام إلى توترات بين روسيا والغرب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي".
وأضاف: "نحن جزء من الحلف ونحن على اتصال مع هذه الدول، نصيحتنا للأوروبيين والأمريكيين هي أن يتخذوا موقفا صادقا وملموسا وخطوات موثوقة نحو التهدئة".
وأشار قالين إلى أن تركيا تتوقع أيضا
امتناع أوكرانيا وروسيا عن المواجهة
ومحاولة تسوية خلافاتهما على طاولة المفاوضات، مضيفا أن تركيا لديها موقف حازم بشأن "حق أوكرانيا في وحدة أراضيها".
من المقرر أن يجتمع المفاوضون الروس وحلف شمال الأطلسي في بروكسل لإجراء محادثات أمنية في 12 يناير/ كانون الثاني، بعد حوار الاستقرار الاستراتيجي بين كبار الدبلوماسيين الروس والأمريكيين في جنيف.
قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، سابقا، إنه يأمل أن تساعد هذه السلسلة من
المفاوضات رفيعة المستوى
في تطبيع الوضع، مشددا على أهمية انحسار التوترات.