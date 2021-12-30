تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا: ستؤدي إلى قطع العلاقات
https://arabic.sputniknews.com/20211230/تركيا-تنصح-الغرب-باتخاذ-موقف-صادق-بشأن-التهدئة-مع-روسيا-1054780001.html
تركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا
تركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يكون "الناتو" والغرب أكثر صدقا بشأن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح علاقتهما المتوترة... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T21:39+0000
2021-12-30T21:39+0000
روسيا
أوكرانيا
الناتو
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288706_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_d794813993b1da4c145d72145a4f8789.jpg
أنقرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ستار" التركية عنه قوله: "تؤدي المشاكل بين روسيا وأوكرانيا بشكل عام إلى توترات بين روسيا والغرب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي".وأضاف: "نحن جزء من الحلف ونحن على اتصال مع هذه الدول، نصيحتنا للأوروبيين والأمريكيين هي أن يتخذوا موقفا صادقا وملموسا وخطوات موثوقة نحو التهدئة".وأشار قالين إلى أن تركيا تتوقع أيضا امتناع أوكرانيا وروسيا عن المواجهة ومحاولة تسوية خلافاتهما على طاولة المفاوضات، مضيفا أن تركيا لديها موقف حازم بشأن "حق أوكرانيا في وحدة أراضيها".من المقرر أن يجتمع المفاوضون الروس وحلف شمال الأطلسي في بروكسل لإجراء محادثات أمنية في 12 يناير/ كانون الثاني، بعد حوار الاستقرار الاستراتيجي بين كبار الدبلوماسيين الروس والأمريكيين في جنيف.قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، سابقا، إنه يأمل أن تساعد هذه السلسلة من المفاوضات رفيعة المستوى في تطبيع الوضع، مشددا على أهمية انحسار التوترات.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/لوهانسك-الشعبية-وصول-قوات-أوكرانية-دربتها-بريطانيا-إلى-خط-التماس-في-دونباس-1054778658.html
أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288706_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4401e6ff4d3a707db62b9f3ddb9d33b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أوكرانيا, الناتو, أخبار تركيا اليوم

تركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا

21:39 GMT 30.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . POOL
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يكون "الناتو" والغرب أكثر صدقا بشأن اتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح علاقتهما المتوترة مع روسيا.
أنقرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ستار" التركية عنه قوله: "تؤدي المشاكل بين روسيا وأوكرانيا بشكل عام إلى توترات بين روسيا والغرب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي".
وأضاف: "نحن جزء من الحلف ونحن على اتصال مع هذه الدول، نصيحتنا للأوروبيين والأمريكيين هي أن يتخذوا موقفا صادقا وملموسا وخطوات موثوقة نحو التهدئة".
عسكري أوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
لوهانسك الشعبية: وصول قوات أوكرانية دربتها بريطانيا إلى خط التماس في دونباس
20:19 GMT
وأشار قالين إلى أن تركيا تتوقع أيضا امتناع أوكرانيا وروسيا عن المواجهة ومحاولة تسوية خلافاتهما على طاولة المفاوضات، مضيفا أن تركيا لديها موقف حازم بشأن "حق أوكرانيا في وحدة أراضيها".
من المقرر أن يجتمع المفاوضون الروس وحلف شمال الأطلسي في بروكسل لإجراء محادثات أمنية في 12 يناير/ كانون الثاني، بعد حوار الاستقرار الاستراتيجي بين كبار الدبلوماسيين الروس والأمريكيين في جنيف.
قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، سابقا، إنه يأمل أن تساعد هذه السلسلة من المفاوضات رفيعة المستوى في تطبيع الوضع، مشددا على أهمية انحسار التوترات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:55 GMTبوتين يحذر بايدن من فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا: ستؤدي إلى قطع العلاقات
22:47 GMTمجلس الدولة الليبي: مفوضية الانتخابات والبرلمان يتحملان فشل إجراء الانتخابات بموعدها
22:03 GMTبعد عراك البرلمان... هل يسقط انقسام نواب الأردن التعديلات الدستورية الجديدة؟
21:39 GMTتركيا تنصح الغرب باتخاذ "موقف صادق" بشأن التهدئة مع روسيا
21:36 GMTوزير خارجية بريطانيا يثير جدلا بعد حضوره إحدى المباريات دون كمامة... صورة
21:35 GMTالبيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين
21:26 GMTقائد كبير بالحرس الثوري يتحدث عن "اغتيال الرئيس الأمريكي ثأرا لقاسم سليماني"
21:14 GMTالتصعيد الإسرائيلي في دمشق... محاولة أخيرة لوقف نجاحات الدولة السورية
21:10 GMTعباس يحذر غانتس: لن أقبل بهذا الأمر حتى لو صوب مسدس إلى رأسي
20:32 GMTبوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان
20:19 GMTلوهانسك الشعبية: وصول قوات أوكرانية دربتها بريطانيا إلى خط التماس في دونباس
20:18 GMTراكبة تعزل نفسها داخل حمام طائرة لمدة 5 ساعات بعد اكتشاف إصابتها بكورونا... فيديو
19:58 GMTالحكومة التركية تتحمل تكاليف اقتراض غير مسبوقة رغم خفض الفائدة
19:54 GMTقيادي بالانتقالي لـ"سبوتنيك": تطورات سياسية وعسكرية تشهدها محافظة "شبوة" قريبا
19:45 GMTما حقيقة ضلوع جهات "شبه رسمية" في تأجيج الصراع الدموي بدارفور؟
19:35 GMT‏"تسلا" تستدعي ما يقرب من نصف مليون سيارة لدواعي السلامة
19:26 GMTفرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي
19:11 GMTأمريكا تحذر مواطنيها من السفر على متن الرحلات البحرية
19:09 GMTالليرة التركية تواصل هبوطها لليوم الرابع وانخفاض صافي الاحتياطيات الدولية
19:06 GMTسامسونغ تقول إن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021‏