تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق
https://arabic.sputniknews.com/20211230/تل-أبيب-تقدم-عروضا-جديدة-لجذب-الإسرائيليين-للسكن-في-الجولان-المحتل-1054763939.html
تل أبيب تقدم عروضا جديدة لجذب الإسرائيليين للسكن في الجولان المحتل
تل أبيب تقدم عروضا جديدة لجذب الإسرائيليين للسكن في الجولان المحتل
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن حكومة بلاده تقدم الأراضي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مجانا، لمن يطلب السكن فيها. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:09+0000
2021-12-30T12:09+0000
العالم العربي
إسرائيل
الجولان
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054704539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_195b801d90f88576cb4b4006c4429ef9.jpg
ونقلت الإذاعة عن روث أفريات، مديرة قسم الأعمال في سلطة الأراضي الإسرائيلية، أن الأرض في هضبة الجولان تم تخصيصها، مجانا، بهدف جذب أكبر عدد من السكان الجدد للسكن في مرتفعات الجولان، وتشجيع الجميع على السكن فيها، والعمل على تعميرها.وبدورها، نقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الخميس، عن ديمي أبريتسيف، رئيس المجلس المحلي لمدينة كتسرين بالهضبة السورية المحتلة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي تم اتخاذه يوم الأحد الماضي، يقضي بالعمل على وصول عدد سكان المدينة إلى 60 ألف نسمة، بحلول العام 2040.يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي في إحدى مستوطنات الجولان المحتل، وصادقت على إجراء خطة غير مسبوقة في الهضبة السورية، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف إسرائيليا بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.للمزيد: صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتلومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم "آسف" والثانية باسم "مطر"، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.والنقاط الرئيسة في الخطة الإسرائيلية الجديدة لتطوير الجولان السوري المحتل، هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في إسرائيل، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الداجنية والحيوانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/دمشق-تصدر-بيانا-بعد-قرار-إسرائيل-الأخير--بشأن-الجولان-السوري-المحتل-1054674208.html
إسرائيل
الجولان
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054704539_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_31ad0d99e5a0ce412ef0f50f39b89c30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل, الجولان, سوريا

تل أبيب تقدم عروضا جديدة لجذب الإسرائيليين للسكن في الجولان المحتل

12:09 GMT 30.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADمرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 25 مارس 2019
مرتفعات هضبة الجولان، الحدود بين سوريا و إسرائيل، 25 مارس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبر
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن حكومة بلاده تقدم الأراضي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مجانا، لمن يطلب السكن فيها.
ونقلت الإذاعة عن روث أفريات، مديرة قسم الأعمال في سلطة الأراضي الإسرائيلية، أن الأرض في هضبة الجولان تم تخصيصها، مجانا، بهدف جذب أكبر عدد من السكان الجدد للسكن في مرتفعات الجولان، وتشجيع الجميع على السكن فيها، والعمل على تعميرها.
وبدورها، نقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الخميس، عن ديمي أبريتسيف، رئيس المجلس المحلي لمدينة كتسرين بالهضبة السورية المحتلة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي تم اتخاذه يوم الأحد الماضي، يقضي بالعمل على وصول عدد سكان المدينة إلى 60 ألف نسمة، بحلول العام 2040.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي في إحدى مستوطنات الجولان المحتل، وصادقت على إجراء خطة غير مسبوقة في الهضبة السورية، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
دمشق تصدر بيانا بعد قرار إسرائيل الأخير بشأن الجولان السوري المحتل
27 ديسمبر, 16:33 GMT
ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف إسرائيليا بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.
للمزيد: صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
ومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم "آسف" والثانية باسم "مطر"، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.
والنقاط الرئيسة في الخطة الإسرائيلية الجديدة لتطوير الجولان السوري المحتل، هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في إسرائيل، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الداجنية والحيوانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:23 GMTتجمد العرق على أجساد جنود صينيين أثناء التدريب في البرد القارس... صور
12:18 GMTمسؤول إيراني يكشف شرط عودة بلاده لاتفاق 2015
12:18 GMTتركيا تبدأ استخدام لقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لكورونا
12:16 GMTحزب تونسي يصف مرسوما للرئيس قيس سعيد بأنه "أكبر خطر على البلاد"
12:15 GMTمقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق
12:09 GMTتل أبيب تقدم عروضا جديدة لجذب الإسرائيليين للسكن في الجولان المحتل
12:07 GMTوزير التموين المصري: رفعنا أسعار الزيت لصالح المواطن
12:02 GMTالجالية الجزائرية بالخارج في 2021... صعوبات في العودة بسبب الإغلاقات وارتفاع أسعار التذاكر
12:00 GMTمحلل سياسي: روسيا تريد ضمان أمنها من خلال الاتفاق النووي بعد تدخل أمريكا في أوكرانيا
11:56 GMTطريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
11:52 GMTفتاة صينية تترك الدراسة عاما كاملا للاعتناء بوالدتها المريضة... فيديو
11:41 GMTإعلام: تطعيم 86.2% من سكان قطر بجرعتي لقاح كورونا
11:40 GMTإصابة 3 لاعبين من برشلونة بكورونا
11:33 GMTمعاقبة 4 صينيين بالتشهير بهم في الشوارع بتهمة انتهاك القواعد الصحية... فيديو
11:31 GMTشيخ الأزهر يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان
11:30 GMTحكومة "طالبان": لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع تركيا وقطر بشأن تشغيل المطارات في أفغانستان
11:27 GMTفيتامين يسبب نقصه الإصابة بالعمى لآلاف الأشخاص سنويا
11:25 GMTمترجم عسكري سابق يشرح كيف عامل الأمريكيون العراقيين
11:16 GMTعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. صور
11:16 GMTالدبيبة يرفض حبس وزيرة الثقافة الليبية ويناشد النائب العام بمراعاة خصوصيتها