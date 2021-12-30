تل أبيب تقدم عروضا جديدة لجذب الإسرائيليين للسكن في الجولان المحتل

ونقلت الإذاعة عن روث أفريات، مديرة قسم الأعمال في سلطة الأراضي الإسرائيلية، أن الأرض في هضبة الجولان تم تخصيصها، مجانا، بهدف جذب أكبر عدد من السكان الجدد للسكن في مرتفعات الجولان، وتشجيع الجميع على السكن فيها، والعمل على تعميرها.وبدورها، نقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الخميس، عن ديمي أبريتسيف، رئيس المجلس المحلي لمدينة كتسرين بالهضبة السورية المحتلة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي تم اتخاذه يوم الأحد الماضي، يقضي بالعمل على وصول عدد سكان المدينة إلى 60 ألف نسمة، بحلول العام 2040.يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي في إحدى مستوطنات الجولان المحتل، وصادقت على إجراء خطة غير مسبوقة في الهضبة السورية، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف إسرائيليا بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.للمزيد: صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخطة الإسرائيلية الجديدة لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتلومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم "آسف" والثانية باسم "مطر"، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.والنقاط الرئيسة في الخطة الإسرائيلية الجديدة لتطوير الجولان السوري المحتل، هو جعل الهضبة عاصمة لتقنيات المناخ والطاقة المتجددة في إسرائيل، حيث يفترض تعزيز الاستثمارات فيها، وخلق فرص جديدة عن زراعة آلاف الدونمات من الأراضي، وإقامة مناطق للصناعة القائمة على الزراعة والثروة الداجنية والحيوانية.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن حكومة بلاده تقدم الأراضي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مجانا، لمن يطلب السكن فيها.
ونقلت الإذاعة عن روث أفريات، مديرة قسم الأعمال في سلطة الأراضي الإسرائيلية، أن الأرض في هضبة الجولان تم تخصيصها، مجانا، بهدف جذب أكبر عدد من السكان الجدد للسكن في مرتفعات الجولان، وتشجيع الجميع على السكن فيها، والعمل على تعميرها.
وبدورها، نقلت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الخميس، عن ديمي أبريتسيف، رئيس المجلس المحلي لمدينة كتسرين بالهضبة السورية المحتلة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي تم اتخاذه يوم الأحد الماضي، يقضي بالعمل على وصول عدد سكان المدينة إلى 60 ألف نسمة، بحلول العام 2040.
התוכנית לפיתוח רמת הגולן | רות אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל, אצל @usegal ו-@sefiova: "הקרקע מוקצית ברמת הגולן ללא תשלום. כדי למשוך אוכלוסייה חדשה צריך לטפל בכל המישורים. לדאוג למישור התעסוקתי, ולתת את המעטפת הנדרשת בתשתיות"
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي في إحدى مستوطنات الجولان المحتل، وصادقت على إجراء خطة غير مسبوقة في الهضبة السورية، بهدف مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.
ويفترض تخصيص 576 مليون شيكل لتدشين تلك المستوطنات بواقع 3300 وحدة استيطانية، في بلدة كتسرين، التي توصف إسرائيليا بعاصمة الجولان، فضلا عن بناء 4 آلاف وحدة أخرى في مجلس الجولان الإقليمي، من أجل توفير الحافز الاقتصادي لتطوير هذه المناطق، وجذب حوالي 23 ألف إسرائيلي للسكن في الجولان المحتل.
ومن بين المخططات الإسرائيلية الجديدة في هضبة الجولان، تدشين مستوطنتين جديدتين الأولى تحت اسم "آسف" والثانية باسم "مطر"، تضم كل منهما حوالي 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إزالة الألغام وتغيير خطط مناطق إطلاق النار والتدريبات، وكذلك تطوير البنية التحتية للمواصلات، وتطوير مشاريع تتعلق بالسياحة والتعليم والسياحة والأمن.