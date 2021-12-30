توقعات بتنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في 10 يناير

وقالت رويترز إن الأحزاب السياسية اتفقت في وقت سابق من هذا الشهر على تفاصيل اتفاق الحكم الخاص بها، بعد أطول مفاوضات من هذا النوع في تاريخ هولندا.وفي وقت سابق، انتقد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، الاحتجاجات التي استمرت ثلاث ليال بسبب إجراءات مكافحة "كوفيد 19" ووصفها بأنها "عنف خالص" من قبل "حمقى" وتعهد بمحاكمة المسؤولين.وقال رئيس الوزراء إن أعمال الشغب التي اندلعت في عدة مدن في أنحاء البلاد، "ما هي إلا عنف محض تحت ستار الاحتجاج"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن يتم تنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات الأخيرة.
وقالت رويترز إن الأحزاب السياسية اتفقت في وقت سابق من هذا الشهر على تفاصيل اتفاق الحكم الخاص بها، بعد أطول مفاوضات من هذا النوع في تاريخ هولندا.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، الاحتجاجات التي استمرت ثلاث ليال بسبب إجراءات مكافحة "كوفيد 19" ووصفها بأنها "عنف خالص" من قبل "حمقى" وتعهد بمحاكمة المسؤولين.
وقال رئيس الوزراء إن أعمال الشغب التي اندلعت في عدة مدن في أنحاء البلاد، "ما هي إلا عنف محض تحت ستار الاحتجاج"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية.