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https://arabic.sputniknews.com/20211230/جدارية-لسليماني-في-بيروت-ورسالة-غير-مباشرة-لواشنطن-من-مكان-رفعها-1054752795.html
جدارية لسليماني في بيروت ورسالة غير مباشرة لواشنطن من مكان رفعها
جدارية لسليماني في بيروت ورسالة غير مباشرة لواشنطن من مكان رفعها
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لرفع جدارية ضخمة للقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وذلك على بعد أيام من... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T06:45+0000
2021-12-30T06:45+0000
العالم العربي
قاسم سليماني
إيران
لبنان
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وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اللوحة الجدارية التي صورت قاسم سليماني وتأثيراته على المجتمع والأجيال الإيرانية الصاعدة.ورفعت الجدارية على طريق المطار، على مقربة من موقع تفجير مقر قوات "المارينز" الأمريكية في بيروت في العام 1983.واختار "حزب الله" اللبناني هذا العام شعار "نحن قاسم" لإحياء ذكرى الاغتيال، تعبيراً عن أن كل شخص من محبي سليماني هو قاسم سليماني، وكل الذين يظهرون في الجدارية يمثلون محبي سليماني من مختلف أطياف المجتمع وأعماره.
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العالم العربي, قاسم سليماني, إيران, لبنان

جدارية لسليماني في بيروت ورسالة غير مباشرة لواشنطن من مكان رفعها

06:45 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Wana News Agency
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انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لرفع جدارية ضخمة للقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وذلك على بعد أيام من ذكرى اغتياله.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اللوحة الجدارية التي صورت قاسم سليماني وتأثيراته على المجتمع والأجيال الإيرانية الصاعدة.
ورفعت الجدارية على طريق المطار، على مقربة من موقع تفجير مقر قوات "المارينز" الأمريكية في بيروت في العام 1983.
واختار "حزب الله" اللبناني هذا العام شعار "نحن قاسم" لإحياء ذكرى الاغتيال، تعبيراً عن أن كل شخص من محبي سليماني هو قاسم سليماني، وكل الذين يظهرون في الجدارية يمثلون محبي سليماني من مختلف أطياف المجتمع وأعماره.
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