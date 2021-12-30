جدارية لسليماني في بيروت ورسالة غير مباشرة لواشنطن من مكان رفعها

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اللوحة الجدارية التي صورت قاسم سليماني وتأثيراته على المجتمع والأجيال الإيرانية الصاعدة.ورفعت الجدارية على طريق المطار، على مقربة من موقع تفجير مقر قوات "المارينز" الأمريكية في بيروت في العام 1983.واختار "حزب الله" اللبناني هذا العام شعار "نحن قاسم" لإحياء ذكرى الاغتيال، تعبيراً عن أن كل شخص من محبي سليماني هو قاسم سليماني، وكل الذين يظهرون في الجدارية يمثلون محبي سليماني من مختلف أطياف المجتمع وأعماره.
واختار "حزب الله" اللبناني هذا العام شعار "نحن قاسم" لإحياء ذكرى الاغتيال، تعبيراً عن أن كل شخص من محبي سليماني هو قاسم سليماني، وكل الذين يظهرون في الجدارية يمثلون محبي سليماني من مختلف أطياف المجتمع وأعماره.