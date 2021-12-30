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جرحى في صفوف القوات اليمنية جراء قصف صاروخي لـ"أنصار الله" في شبوة
جرحى في صفوف القوات اليمنية جراء قصف صاروخي لـ"أنصار الله" في شبوة
أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة اليمنية، اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من الجرحى القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة، في قصف صاروخي، يعتقد أن جماعة... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:37+0000
2021-12-30T10:37+0000
اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة أنصار الله، استهدف تعزيزات تابعة لألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات المشتركة في معسكر خمومة بمديرية مَرخة السفلى غرب شبوة، بعد ساعات من استلامها مقر المعسكر".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف الصاروخي.يأتي ذلك بعد قصف مماثل بصاروخين باليستيين، مساء الاثنين الماضي، استهدفا قوات سعودية وأخرى من ألوية العمالقة، في مطار عتق وسط مدينة عتق، ألحقا خسائر مادية.ويأتي الاستهدافان المنسوبان لـ"أنصار الله" عقب يومين من وصول تعزيزات وُصفت بـ "الضخمة" لألوية العمالقة إلى مدينة عتق، قادمة من الساحل الغربي لليمن.ويعد الجيش اليمني لعملية واسعة، بهدف استعادة مديريات بيحان وعَين وعِسيلان شمال غربي شبوة، من سيطرة مقاتلي جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
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جرحى في صفوف القوات اليمنية جراء قصف صاروخي لـ"أنصار الله" في شبوة

10:37 GMT 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة اليمنية، اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من الجرحى القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة، في قصف صاروخي، يعتقد أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) شنته، على معسكر للجيش.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاروخاً باليستياً أطلقته جماعة أنصار الله، استهدف تعزيزات تابعة لألوية العمالقة، العاملة ضمن القوات المشتركة في معسكر خمومة بمديرية مَرخة السفلى غرب شبوة، بعد ساعات من استلامها مقر المعسكر".
وأضاف، "القصف الصاروخي أوقع ثلاثة مصابين على الأقل، نقلوا إلى مدينة عتق مركز المحافظة، للعلاج".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف الصاروخي.
يأتي ذلك بعد قصف مماثل بصاروخين باليستيين، مساء الاثنين الماضي، استهدفا قوات سعودية وأخرى من ألوية العمالقة، في مطار عتق وسط مدينة عتق، ألحقا خسائر مادية.
ويأتي الاستهدافان المنسوبان لـ"أنصار الله" عقب يومين من وصول تعزيزات وُصفت بـ "الضخمة" لألوية العمالقة إلى مدينة عتق، قادمة من الساحل الغربي لليمن.
ويعد الجيش اليمني لعملية واسعة، بهدف استعادة مديريات بيحان وعَين وعِسيلان شمال غربي شبوة، من سيطرة مقاتلي جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
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