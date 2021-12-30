تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/جنرال-إسرائيلي-سابق-يحذر-بلاده-من-كارثة-في-حال-دخولها-حرب-جديدة-1054758552.html
جنرال إسرائيلي سابق يحذر بلاده من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة
جنرال إسرائيلي سابق يحذر بلاده من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة
حذر جنرال إسرائيلي سابق من دخول بلاده في حرب جديدة تشبه السادس من أكتوبر 1973، أو "الكارثة". 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:22+0000
2021-12-30T10:22+0000
العالم العربي
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049018455_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_f36dceb0168c553989f7f66594494f49.png
وذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الخميس، أنه بين الفترة والأخرى يطلق الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، تحذيرات خطيرة تتعلق بالجيش الإسرائيلي ومقدراته وعتاده وجنوده ومستقبله في حال دخول حرب على أكثر من جبهة.وأفادت القناة العبرية بأن بريك يحذر بلاده من سيناريو يشبه حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يطلق عليها حرب "يوم الغفران"، لأسباب كثيرة، أهمها افتقاد الجندي الإسرائيلي للروح القتالية، في ظل روح غطرسة وغرور، والافتقار لحالة التوافق بين الجندي والضابط في الميدان.وحذر الجنرال بريك من حالة الانفصال بين الجندي والضابط في قلب ميدان المعركة، وعدم الحديث عن أي إخفاقات تجري أو تحدث في المناورات أو التدريبات العسكرية حتى لا يُسأل عنها الضابط المسؤول ويُعرض نفسه للمساءلة العسكرية.وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك حالا من عدم الاهتمام الاحترافي بالسلاح في الميدان، سواء من ناحية ترتيبه والحفاظ عليه أو إصلاحه في حال تعطيله أو وقوع مشكلة فنية فيه، وهو ما يكلف الكثير من الأرواح في حال دخول بلاده لأي حرب مقبلة، وهو ما ينذر بوقوع كارثة عسكرية حقيقية لإسرائيل.ولم يكتف الجنرال بذلك، بل ذكر أن حالة التأهب للحرب المقبلة ضعيفة، والجنود ليسوا متحمسين وليس لديهم الروح القتالية المطلوبة، فضلا عن المعدات القتالية الجديدة غير معروفة ولن يقوم أحد بتشغيلها.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/جنرال-إسرائيلي-نواجه-حربا-يومية-تضر-بالأمن-القومي-للبلاد-1054319912.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049018455_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_4b8263c8e35e89b77015435867c06fb5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, إسرائيل

جنرال إسرائيلي سابق يحذر بلاده من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة

10:22 GMT 30.12.2021
© Sputnik . M.MOSTAFAجنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية
جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . M.MOSTAFA
تابعنا عبر
حذر جنرال إسرائيلي سابق من دخول بلاده في حرب جديدة تشبه السادس من أكتوبر 1973، أو "الكارثة".
وذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الخميس، أنه بين الفترة والأخرى يطلق الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، تحذيرات خطيرة تتعلق بالجيش الإسرائيلي ومقدراته وعتاده وجنوده ومستقبله في حال دخول حرب على أكثر من جبهة.
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
جنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد
18 ديسمبر, 20:45 GMT
وأفادت القناة العبرية بأن بريك يحذر بلاده من سيناريو يشبه حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يطلق عليها حرب "يوم الغفران"، لأسباب كثيرة، أهمها افتقاد الجندي الإسرائيلي للروح القتالية، في ظل روح غطرسة وغرور، والافتقار لحالة التوافق بين الجندي والضابط في الميدان.
وحذر الجنرال بريك من حالة الانفصال بين الجندي والضابط في قلب ميدان المعركة، وعدم الحديث عن أي إخفاقات تجري أو تحدث في المناورات أو التدريبات العسكرية حتى لا يُسأل عنها الضابط المسؤول ويُعرض نفسه للمساءلة العسكرية.
وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك حالا من عدم الاهتمام الاحترافي بالسلاح في الميدان، سواء من ناحية ترتيبه والحفاظ عليه أو إصلاحه في حال تعطيله أو وقوع مشكلة فنية فيه، وهو ما يكلف الكثير من الأرواح في حال دخول بلاده لأي حرب مقبلة، وهو ما ينذر بوقوع كارثة عسكرية حقيقية لإسرائيل.
ولم يكتف الجنرال بذلك، بل ذكر أن حالة التأهب للحرب المقبلة ضعيفة، والجنود ليسوا متحمسين وليس لديهم الروح القتالية المطلوبة، فضلا عن المعدات القتالية الجديدة غير معروفة ولن يقوم أحد بتشغيلها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:48 GMTموسكو تعلق على بيان الدول الغربية بشأن التواجد الروسي في مالي
10:45 GMTالخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي صعد التوترات في أوروبا
10:42 GMTعضو هيئة الدفاع عن صدام يتحدث لسبوتنيك عن كواليس اللحظات الأخيرة وإصرار محاكميه على إعدامه
10:39 GMTزلزال قوي يضرب جنوب إيران
10:38 GMTإيران تطلق لأول مرة معدات بحثية إلى الفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية
10:37 GMTجرحى في صفوف القوات اليمنية جراء قصف صاروخي لـ"أنصار الله" في شبوة
10:36 GMTفي غاية الدقة... صواريخ القاذفة الروسية "تو-95" تنفذ عبر النافذة
10:35 GMTنتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها
10:35 GMTسمية الألفي تتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي... فيديو
10:33 GMTالرئيس التونسي يقيل والي العاصمة تونس
10:31 GMTالسعودية... البنك المركزي يمدد برنامج تأجيل الدفعات لدعم القطاع الخاص
10:24 GMTدول الخليج 2021 .. مقاطعة لثلاث سنوات واتهامات وتقاضي ومصالحة بعد جهود جبارة للوسطاء
10:22 GMTجنرال إسرائيلي سابق يحذر بلاده من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة
10:21 GMTأضخم ترسانة صواريخ في العالم… ما هي قدرات روسيا الصاروخية؟
10:20 GMTغادة عبد الرازق تكشف مصير عمل مشترك مع ياسمين صبري وتعرب عن ندمها على هذ القرار... فيديو
10:18 GMTتوقعات بتنصيب الحكومة الهولندية الجديدة في 10 يناير
10:17 GMTمن الرياح إلى الطاقة النووية.. كيف تتعاون روسيا والصين في مجال الطاقة؟
10:16 GMTنائب رئيس الحكومة اللبنانية: صندوق النقد يزور لبنان الشهر المقبل ببعثة موسعة
10:15 GMTالرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 9 يناير المقبل تمهيدا لتشكيل الحكومة
09:43 GMTإلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في أبرشيات أرثوذكسية بصعيد مصر