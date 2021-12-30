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حزب الله: مطمئنون إلى نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستؤكد قوة تمثيلنا للناس
حزب الله: مطمئنون إلى نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستؤكد قوة تمثيلنا للناس
صرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، بأن الحزب مطمئن إلى نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية مشيرا إلى أنها ستؤكد قوة ومتانة تمثيل حزب... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T09:02+0000
2021-12-30T09:03+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "إرنا" عن قاسم قوله: "نحن كحزب الله مطمئنون إلى نتائج الانتخابات التي ستؤكد حضورنا كحزب وقوة ومتانة تمثيلنا للناس، لأننا أدينا الأمانة في هذه المرحلة السابقة بحسن تمثيلنا للناس وبحماية البلد من العدو الإسرائيلي والخدمة التي قدمناها بالتكافل والتضامن سواء في الموضوع الإجتماعي ومساعدة الفقراء".وتابع قاسم أن من بين المجالات التي عمل بها الحزب لصالح اللبنانيين الشأن الصحي وأزمة كورونا وتأمين الأدوية، وكذلك في المجال في الاجتماعي العام برعاية شؤون الناس في القرى والمدن، وأكد بقوله: "كل ما نستطيع أن نقوم كجهة قمنا به وكل ما نستطيع أن نقوم به من خلال وجودنا داخل مؤسسات الدولة المتعثرة أيضا قمنا به".جاء ذلك في سياق كلمة قاسم خلال حفل تكريم الناجحين والمتفوقين في الشهادات العليا الذي أقامته "جمعية كشافة الإمام المهدي" تكريماً للعاملين فيها، والتي أضاف فيها نائب الأمين العام لحزب الله، أن الحزب يريد أن تجري الانتخابات في موعدها لينتقل لبنان إلى مرحلة جديدة.وشدد قاسم على أن "المشاكل التي تراكمت خلال هذه السنوات الأربع لا يمكن أن يفتح أمامها آفاق للحل إلا بإجراء تغييرات وتعديلات وانتقال إلى مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة وهذه المرحلة تؤمنها الانتخابات النيابية".واختتم بقوله "لا تخشوا على علاقتنا مع حلفائنا، كونوا مطمئنين أننا نملك عقلا وقلبا يسع أن ننتقل من حالة التأزم إلى حالة التعاون والتفاهم وأن نواجه التحديات".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وقع، أمس الأربعاء، مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار من العام المقبل.
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العالم العربي

حزب الله: مطمئنون إلى نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستؤكد قوة تمثيلنا للناس

09:02 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 09:03 GMT 30.12.2021)
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Ali Hashisho
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صرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، بأن الحزب مطمئن إلى نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية مشيرا إلى أنها ستؤكد قوة ومتانة تمثيل حزب الله للبنانيين.
ونقلت وكالة "إرنا" عن قاسم قوله: "نحن كحزب الله مطمئنون إلى نتائج الانتخابات التي ستؤكد حضورنا كحزب وقوة ومتانة تمثيلنا للناس، لأننا أدينا الأمانة في هذه المرحلة السابقة بحسن تمثيلنا للناس وبحماية البلد من العدو الإسرائيلي والخدمة التي قدمناها بالتكافل والتضامن سواء في الموضوع الإجتماعي ومساعدة الفقراء".
وتابع قاسم أن من بين المجالات التي عمل بها الحزب لصالح اللبنانيين الشأن الصحي وأزمة كورونا وتأمين الأدوية، وكذلك في المجال في الاجتماعي العام برعاية شؤون الناس في القرى والمدن، وأكد بقوله: "كل ما نستطيع أن نقوم كجهة قمنا به وكل ما نستطيع أن نقوم به من خلال وجودنا داخل مؤسسات الدولة المتعثرة أيضا قمنا به".
جاء ذلك في سياق كلمة قاسم خلال حفل تكريم الناجحين والمتفوقين في الشهادات العليا الذي أقامته "جمعية كشافة الإمام المهدي" تكريماً للعاملين فيها، والتي أضاف فيها نائب الأمين العام لحزب الله، أن الحزب يريد أن تجري الانتخابات في موعدها لينتقل لبنان إلى مرحلة جديدة.
وشدد قاسم على أن "المشاكل التي تراكمت خلال هذه السنوات الأربع لا يمكن أن يفتح أمامها آفاق للحل إلا بإجراء تغييرات وتعديلات وانتقال إلى مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة وهذه المرحلة تؤمنها الانتخابات النيابية".

ويرى القيادي في حزب الله أن "هذه الانتخابات ستعبر عن خيارات الناس، وأن الناس سيقولون من سيمثلهم في هذه المرحلة الجديدة سواء كان قسم من هؤلاء من القدامى أو قسم من الجدد لكن في النهاية يجب على الجميع أن يحترموا خيارات الناس".

واختتم بقوله "لا تخشوا على علاقتنا مع حلفائنا، كونوا مطمئنين أننا نملك عقلا وقلبا يسع أن ننتقل من حالة التأزم إلى حالة التعاون والتفاهم وأن نواجه التحديات".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون وقع، أمس الأربعاء، مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/ أيار من العام المقبل.
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