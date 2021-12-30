https://arabic.sputniknews.com/20211230/حكومة-إثيوبيا-تناشد-الحصول-على-25-مليار-دولار-إضافية-لإعادة-البناء-من-الحرب-ضد-تيغراي-1054773902.html

حكومة إثيوبيا تناشد الحصول على 2.5 مليار دولار إضافية لإعادة البناء من الحرب ضد تيغراي

حكومة إثيوبيا تناشد الحصول على 2.5 مليار دولار إضافية لإعادة البناء من الحرب ضد تيغراي

قالت وزارة المالية الإثيوبية، اليوم الخميس، إن أديس أبابا ترغب في إقرار ميزانية تكميلية بقيمة 2.5 ‏مليار دولار، للمساعدة في تمويل برامج إعادة بناء المناطق التي... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T16:39+0000

2021-12-30T16:39+0000

2021-12-30T16:39+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

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وتعد الميزانية أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقا في إثيوبيا، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.وقالت الشبكة التابعة للحكومة الإثيوبية، يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة تسعى للحصول على ميزانية تكميلية قيمتها 102 مليون دولار "لاستخدامها في إعادة تأهيل المتضررين من الحرب والصراع".وأوضحت وزارة المالية الإثيوبية في بيان لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الميزانية الإضافية ستنفق على أمن البلاد والمساعدات الإنسانية ... وغيرها من الأعمال الحكومية الضرورية".وسيتعين الموافقة على الطلب من قبل البرلمان الإثيوبي، الذي من المتوقع أن يمنح موافقته، لكن الوزارة لم تحدد كيف سيتم جمع الأموال.وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والحكومة الفيدرالية وحلفاؤها في حالة حرب منذ أكثر من عام، وأسفر الصراع الدائر إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وكان من بين أولئك الذين تحملوا وطأة الصراع العاملون في المجال الإنساني.وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، اليوم الخميس، إن أحد موظفيها قتل في شمال إثيوبيا، دون سرد المزيد من التفاصيلن وفقا لوكالة "رويترز".وكتب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الموظف قُتل بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وكان وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، أعلن أن بلاده بصدد إجراء حوار وطني شامل، يفضي إلى وضع حل دائم للصراع الداخلي، سيما إجراء استفتاء حول الانفصال.وأعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الخميس الماضي، انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيغراي، بتحقيق أهدافها الرئيسية.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/آبي-أحمد-بعد-انتهاء-العملية-العسكرية-ضد-تيغراي-قراراتنا-لا-تصنعها-العاطفة-بل-تستند-إلى-فوائد-دائمة-1054530013.html

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