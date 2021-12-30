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حكومة "طالبان": لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع تركيا وقطر بشأن تشغيل المطارات في أفغانستان
حكومة "طالبان": لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع تركيا وقطر بشأن تشغيل المطارات في أفغانستان
أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة "طالبان" في ​أفغانستان​، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمره الصحفي، أن المحادثات لا تزال جارية مع ​تركيا​ و​قطر​ بشأن تشغيل المطارات... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T11:30+0000
2021-12-30T11:30+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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وجاء الرد الأفغاني بعد انتشار أنباء عن توصّلها إلى اتفاق مع قطر وتركيا، بشأن تشغيل مطار كابول في البلاد.ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.وكانت حركة طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

حكومة "طالبان": لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع تركيا وقطر بشأن تشغيل المطارات في أفغانستان

11:30 GMT 30.12.2021
© REUTERS / STRINGERمطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021
مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة "طالبان" في ​أفغانستان​، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمره الصحفي، أن المحادثات لا تزال جارية مع ​تركيا​ و​قطر​ بشأن تشغيل المطارات في البلاد.
وجاء الرد الأفغاني بعد انتشار أنباء عن توصّلها إلى اتفاق مع قطر وتركيا، بشأن تشغيل مطار كابول في البلاد.
ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.
وكانت حركة طالبان قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.
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