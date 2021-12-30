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حمد بن جاسم آل ثاني يكشف موقفه من تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران
حمد بن جاسم آل ثاني يكشف موقفه من تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران
كشف رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، موقفة من تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T07:48+0000
2021-12-30T07:49+0000
أخبار إيران
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وحذر المسؤول القطري السابق،، عبر حسابه على تويتر، من أن تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران سيؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة، وأنه لیس في مصلحة دول المنطقة، مؤكدا أن "الاتفاق المرتقب بين إيران والدول الغربية حول نشاطها النووي سيكون فرصة مهمة لخفض التوتر في المنطقة.وتقلصت الخلافات بين الدول المشاركة في محادثات فيينا مقارنة بالجولة السابقة، وأصبحت عملية التفاوض أكثر سلاسة، فيما تؤكد الوفود على الحاجة إلى مواصلة المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإحياء اتفاقيات 2015.وشدد باقري كني على أنه في حال التوصل إلى اتفاق، يجب أن ترفع الإدارة الأمريكية الحظر أولا، على أن تتخذ إيران بعد إجراء التحقق من ذلك، إجراءات نووية في إطار الاتفاق.والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.وكانت الولايات المتحدة قد عبرت، أمس الثلاثاء، عن الحذر بعد تصريحات متفائلة من إيران وروسيا بشأن المحادثات، معتبرة أنه من السابق لأوانه القول إن طهران عادت إلى المفاوضات بموقف بناء.والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.والاثنين الماضي، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
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أخبار إيران

حمد بن جاسم آل ثاني يكشف موقفه من تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران

07:48 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 07:49 GMT 30.12.2021)
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIEREحمد بن جاسم
حمد بن جاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / REMY DE LA MAUVINIERE
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كشف رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، موقفة من تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران.
وحذر المسؤول القطري السابق،، عبر حسابه على تويتر، من أن تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران سيؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة، وأنه لیس في مصلحة دول المنطقة، مؤكدا أن "الاتفاق المرتقب بين إيران والدول الغربية حول نشاطها النووي سيكون فرصة مهمة لخفض التوتر في المنطقة.
وتقلصت الخلافات بين الدول المشاركة في محادثات فيينا مقارنة بالجولة السابقة، وأصبحت عملية التفاوض أكثر سلاسة، فيما تؤكد الوفود على الحاجة إلى مواصلة المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإحياء اتفاقيات 2015.
وشدد باقري كني على أنه في حال التوصل إلى اتفاق، يجب أن ترفع الإدارة الأمريكية الحظر أولا، على أن تتخذ إيران بعد إجراء التحقق من ذلك، إجراءات نووية في إطار الاتفاق.
والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت، أمس الثلاثاء، عن الحذر بعد تصريحات متفائلة من إيران وروسيا بشأن المحادثات، معتبرة أنه من السابق لأوانه القول إن طهران عادت إلى المفاوضات بموقف بناء.
والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
والاثنين الماضي، استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
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