خبيرة توضح دور الروائح في كشف الأمراض الخطيرة لدى الإنسان

وجاءت تصريحات الإخصائية الروسية، ناتاليا لازورينكو، خلال مقابلة خاصة مع قناة "زفيزدا" قالت فيها إن "الرائحة الحامضة للجلد يمكن أن تشير إلى مشاكل في الهضم الغذائي بسبب تراكم المواد السامة"، مضيفة أنه "يمكن أن تحدث هذه الرائحة أيضًا إذا تناول الشخص الكثير من الأطعمة البروتينية التي تحتوي على الكثير من الدهون".واعتبرت لازورينكو إلى أن الرائحة الحلوة والحامضة ترمز إلى مرض السكري، بالإضافة إلى حدوث عملية انهيار بسبب انتهاك الهضم الغذائي للكربوهيدرات.كما أوصت الطبيبة بمراقبة حالة الجلد، بحيث عند ظهور الطفح الجلدي، لفهم الأعضاء التي تعاني من مشاكل.وبحسب الخبيرة، في حال كان الطفر الجلدي في الجزء السفلي من الوجه والذقن، فإن الأمر يستحق فحص الجهاز الهضمي، أما إذا كان عن منطقة الفك السفلي من الوجه فيستدعي الانتباه للهرمونات الجنسية والحاجة الضرورية إلى الفحص الصحي.
أعلنت طبيبة وإخصائية روسية أن بعض الأمراض الخطيرة يمكن كشفها عن طريق الرائحة.
وجاءت تصريحات الإخصائية الروسية، ناتاليا لازورينكو، خلال مقابلة خاصة مع قناة "زفيزدا" قالت فيها إن "الرائحة الحامضة للجلد يمكن أن تشير إلى مشاكل في الهضم الغذائي بسبب تراكم المواد السامة"، مضيفة أنه "يمكن أن تحدث هذه الرائحة أيضًا إذا تناول الشخص الكثير من الأطعمة البروتينية التي تحتوي على الكثير من الدهون".
واعتبرت لازورينكو إلى أن الرائحة الحلوة والحامضة ترمز إلى مرض السكري، بالإضافة إلى حدوث عملية انهيار بسبب انتهاك الهضم الغذائي للكربوهيدرات.
كما أوصت الطبيبة بمراقبة حالة الجلد، بحيث عند ظهور الطفح الجلدي، لفهم الأعضاء التي تعاني من مشاكل.
وبحسب الخبيرة، في حال كان الطفر الجلدي في الجزء السفلي من الوجه والذقن، فإن الأمر يستحق فحص الجهاز الهضمي، أما إذا كان عن منطقة الفك السفلي من الوجه فيستدعي الانتباه للهرمونات الجنسية والحاجة الضرورية إلى الفحص الصحي.