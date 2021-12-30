خبير: الدبلوماسية لن تنزع فتيل الأزمة بين الناتو وروسيا
خبير: الدبلوماسية لن تنزع فتيل الأزمة بين الناتو وروسيا
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على العديد من الأسئلة التي وُجهت له في المؤتمر الصحفي السنوي، الأسبوع الماضي، والذي استمرلأربع ساعات متواصلة، وكانت هناك العديد من التساؤلات فيما يخص، التصعيد العسكري من قبل الناتو والتعزيزات العسكرية على الحدود الروسية الأوكرانية، وأكّد بوتين أن "الناتو هو من بدأ بالتصعيد وأن بلاده كانت ومازالت حريصة على علاقات حسن الجوار مع أوكرانيا وأن موسكو حريصة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينًا أنه تم بالفعل تشكيل فريقين من الجانبين لبدء المفاوضات بين الطرفين".عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والكاتب الصحفي، الدكتور أيمن سمير في حديثه لـ "شؤون عسكرية":خبير: المنظومة الأمنية العراقية قوية ولكن التراخي يولد أزمة حقيقيةاستفاق الشارع العراقي، يوم أمس الأربعاء، على حادثة مروعة، بعد نشر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) لفيديو وصور عن لحظة إعدام عقيد في وزارة الداخلية العراقية، وذلك بعد مرور أسبوعين على اختطافه وثلاثة من رفاقه أثناء رحلة صيد قرب جبال حمرين.الحادثة أثارت استنكار الشارع العراقي، خاصة أنها تأتي بعد تصعيد للهجمات من قبل التنظيم الإرهابي في عدد من المحافظات والمناطق، منها صلاح الدين، ديالى و كركوك.عن هذه الأحداث، قال الخبير في الشأن العراقي والمحلّل السياسي، مروان الجباره لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة.
نناقش في حلقة شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": أبرز ما جاء في المؤتمرالسنوي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين فيما يخص الأمن، سلاح الجو الياباني من بين أفضل القوات الجوية في آسيا، القصة الكاملة للمواجهات بين تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) ومقاتلي الحشد الشعبي في صلاح الدين، وما مصير الضباط المختطفين في رحلة الصيد بجبال حمرين؟.
أجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على العديد من الأسئلة التي وُجهت له في المؤتمر الصحفي السنوي، الأسبوع الماضي، والذي استمرلأربع ساعات متواصلة، وكانت هناك العديد من التساؤلات فيما يخص، التصعيد العسكري من قبل الناتو والتعزيزات العسكرية على الحدود الروسية الأوكرانية، وأكّد بوتين أن "الناتو هو من بدأ بالتصعيد وأن بلاده كانت ومازالت حريصة على علاقات حسن الجوار مع أوكرانيا وأن موسكو حريصة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينًا أنه تم بالفعل تشكيل فريقين من الجانبين لبدء المفاوضات بين الطرفين".
عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والكاتب الصحفي، الدكتور أيمن سمير في حديثه لـ "شؤون عسكرية":
"إن الدبلوماسية سوف تنجح في تبريد الصراع لكنها لن تنزع فتيل الأزمة بين الناتو وروسيا، وأن أوكرانيا حاولت مرتين استعادة دونباس بالقوة وقد تحاول مرة ثالثة ورابعة، وبالتالي فإن روسيا تعتقد أنه من واجبها الأخلاقي والسياسي الدفاع عن أهالي دونباس الناطقين بالروسية".
خبير: المنظومة الأمنية العراقية قوية ولكن التراخي يولد أزمة حقيقية
استفاق الشارع العراقي، يوم أمس الأربعاء، على حادثة مروعة، بعد نشر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) لفيديو وصور عن لحظة إعدام عقيد في وزارة الداخلية العراقية، وذلك بعد مرور أسبوعين على اختطافه وثلاثة من رفاقه أثناء رحلة صيد قرب جبال حمرين.
الحادثة أثارت استنكار الشارع العراقي، خاصة أنها تأتي بعد تصعيد للهجمات من قبل التنظيم الإرهابي في عدد من المحافظات والمناطق، منها صلاح الدين، ديالى و كركوك.
عن هذه الأحداث، قال الخبير في الشأن العراقي والمحلّل السياسي، مروان الجباره لـ "شؤون عسكرية":
"إن تلقي الخلافات السياسية بظلالها على المشهد الأمني في البلاد، وإن المنظومة الأمنية قوية وبجاهزية عالية، ولكن التراخي يولد أزمة حقيقية، العراق بحاجة إلى دعم من كل الشركاء لأن معركتنا مع الإرهاب هي ليست معركة العراق فقط، بل معركة العالم كله".