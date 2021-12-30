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https://arabic.sputniknews.com/20211230/راكبة-تعزل-نفسها-داخل-حمام-طائرة-لمدة-5-ساعات-بعد-اكتشاف-إصابتها-بكورونا-فيديو-1054778491.html
راكبة تعزل نفسها داخل حمام طائرة لمدة 5 ساعات بعد اكتشاف إصابتها بكورونا... فيديو
راكبة تعزل نفسها داخل حمام طائرة لمدة 5 ساعات بعد اكتشاف إصابتها بكورونا... فيديو
عزلت راكبة أمريكية نفسها داخل حمام طائرة لما يقرب من 5 ساعات، بعدما أجرت اختبار فيروس "كورونا" ‏في منتصف رحلتها الجوية، وجاءت نتيجته "إيجابية".‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T20:18+0000
2021-12-30T20:18+0000
مجتمع
منوعات
فيروس كورونا
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وأكدت الراكبة، وتدعى ماريسا فوتيو، وتعمل مدرسة في ولاية ميتشيغان الأمريكية، في تصريحات لبرنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنه "كان هناك 150 شخصا على متن الطائرة، وكانت مخاوفها الأكبر هي أن تنقل العدوى لهم".وأجرت فوتيو اختبار "كورونا" سريع، بعد أن شعرت بألم في حلقها، خلال رحلة قطعتها من شيكاغو إلى ريكيافيك بآيسلندا، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبعد ثانيتين من الاختبار الذي خضعت له تبين إيجابية نتيجته، وقررت أن تعزل نفسها طوال الرحلة.ووثقت ماريسا فوتيو تجربتها داخل حمام الطائرة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "تيك توك"، وحصد ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.وبسبب تصرفها، نالت المدرسة من المضيفين "حجرا صحيا خاصة بكبار الشخصيات"، والذي يشمل حصولها على الطعام والمشروبات طوال الوقت، فضلا عن فحصها باستمرار للاطمئنان عليها.وتتطلب آيسلندا إجراء اختبارا سلبيا في غضون 72 ساعة من المغادرة، ومن الممكن أن يكون اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو الاختبار السريع.وفور وصولها، مكثت الراكبة، ماريسا فوتيو، داخل أحد الفنادق من أجل الحجر الصحي، حيث تفرض أيسلندا الحجر الصحي لمدة 10 أيام للمصابين بـ"كورونا".
https://arabic.sputniknews.com/20211017/ماذا-حدث-مع-راكب-رفض-ارتداء-الكمامة-وترك-هاتفه-الذكي-فيديو-يحصد-ملايين-المشاهدات-1050454540.html
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مجتمع, منوعات, فيروس كورونا

راكبة تعزل نفسها داخل حمام طائرة لمدة 5 ساعات بعد اكتشاف إصابتها بكورونا... فيديو

20:18 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREحمام طائرة
حمام طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
حمام طائرة
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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عزلت راكبة أمريكية نفسها داخل حمام طائرة لما يقرب من 5 ساعات، بعدما أجرت اختبار فيروس "كورونا" ‏في منتصف رحلتها الجوية، وجاءت نتيجته "إيجابية".‏
وأكدت الراكبة، وتدعى ماريسا فوتيو، وتعمل مدرسة في ولاية ميتشيغان الأمريكية، في تصريحات لبرنامج "توداي" المذاع على شبكة "إن بي سي" الأمريكية أنه "كان هناك 150 شخصا على متن الطائرة، وكانت مخاوفها الأكبر هي أن تنقل العدوى لهم".
وأجرت فوتيو اختبار "كورونا" سريع، بعد أن شعرت بألم في حلقها، خلال رحلة قطعتها من شيكاغو إلى ريكيافيك بآيسلندا، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وبعد ثانيتين من الاختبار الذي خضعت له تبين إيجابية نتيجته، وقررت أن تعزل نفسها طوال الرحلة.
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ووثقت ماريسا فوتيو تجربتها داخل حمام الطائرة، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "تيك توك"، وحصد ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة.
@marisaefotieo Shout out to @Icelandair for my VIP quarantine quarters.. #luxuryliving #imsolucky #covid #vaccinated #fyp #viralvideotiktok #quarantine ♬ I'm So Lucky Lucky - Grandzz
وبسبب تصرفها، نالت المدرسة من المضيفين "حجرا صحيا خاصة بكبار الشخصيات"، والذي يشمل حصولها على الطعام والمشروبات طوال الوقت، فضلا عن فحصها باستمرار للاطمئنان عليها.
وتتطلب آيسلندا إجراء اختبارا سلبيا في غضون 72 ساعة من المغادرة، ومن الممكن أن يكون اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو الاختبار السريع.
وفور وصولها، مكثت الراكبة، ماريسا فوتيو، داخل أحد الفنادق من أجل الحجر الصحي، حيث تفرض أيسلندا الحجر الصحي لمدة 10 أيام للمصابين بـ"كورونا".
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