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رسائل رغد صدام حسين للعراقيين والعرب في ذكرى إعدام والدها.. فيديو
رسائل رغد صدام حسين للعراقيين والعرب في ذكرى إعدام والدها.. فيديو
احتفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بالذكرى الـ15 لإعدام والدها، الذي أعدم في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T07:03+0000
2021-12-30T07:03+0000
صدام حسين
أخبار العراق اليوم
رغد صدام حسين
العراق
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وقالت رغد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة إن والدها "لا يحتاج إلى شهادة أحد"، وأن محبة الناس له "ازدادت" بعد إعدامه، و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".وقالت موجهة حديثها إلى العراقيين: "يا أبناء شعبنا العظيم يا من قاتلتم دفاعا عن أرضكم الطاهرة منذ 2003 وباشرتم بأسرع مقاومة عرفها التاريخ، نطوي عاما آخر ونحن نحي ذكرى استشهاد والدي الشهيد صدام حسين هذا الرجل الشامخ القامة الذي لا يحتاج إلى شهادة أحد".وشددت رغد على أن صدام حسين "أبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".وتابعت رغد أنه "من كل ذلك نستمد الشجاعة والإصرار حتى وإن تخلل طريقنا صعوبات أو عراقيل".ووجهت ابنة الرئيس العراقي الراحل حديثها إلى أبناء شعبها لـ"استيعاب المرحلة بكل أبعادها ودراسة متغيرات الساحة العربية وغير العربية بكل جديدها".ونصحت بأن "نتقبل العراقي حتى من أخطأ منهم عدا أولئك الذين حين سألهم ذوو ضحايا ثورة تشرين الأول عن مصير أولادهم أجابوهم لا تسألوا صاروا أكل للسمج (السمك)"، وشددت على أن "هؤلاء لن يقبلهم العراقيون وسيزيحونهم عن الطريق رغم كل الدعم الذي يحصلون عليه ورغم كل الضغوطات التي يتعرض لها الشارع العراقي، الكلمة الأخيرة ستكون لكم أيها العراقيون الأبطال".وأضافت: "ستعلو كلمة الحق رغم أنوفهم لنصل إلى هدفنا جميعا في بناء بلدنا ليعود علمنا خافقا عاليا منتصرا كما كان دوما".ونصحت رغد العراقيين بنبذ الطائفية وأن "يقفوا ضد الفتن ما ظهر منها وما بطن كونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص".وطالبت رغد "كل المؤيدين للحريات في العالم ومن أخواتنا العرب وغير العرب أن يقفوا إلى جانبنا ويمدوا يد العون بعد الله سبحانه ليدعمونا في مسيرتنا، لن ندخل في صراعات جانبية ولن ننحاز إلى جهة عربية دون الأخرى وسندعوهم لتجنب الخلافات والتناحر فيما بينهم لأن قوتهم قوتنا ووحدتهم وحدتنا دون استثناء".وفي نهاية الفيديو وجهت رغد نداء إلى أبناء شعبها وقالت: "أيها العراقيون بوحدتكم وإصراركم وحبكم للعراق سيعود في المقدمة وينفتح على العالم مرة أخري فيكون منارة كما كان دوما لا تنسوا أيها الأحبة أفراحكم وسط الصعوبات والأحزان التي نمر بها ويمر بلدنا بها فالأمل في الله سبحانه سيبقى دوما".
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صدام حسين, أخبار العراق اليوم, رغد صدام حسين, العراق

رسائل رغد صدام حسين للعراقيين والعرب في ذكرى إعدام والدها.. فيديو

07:03 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FAZAAرغد صدام حسين
رغد صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / KHALED FAZAA
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احتفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بالذكرى الـ15 لإعدام والدها، الذي أعدم في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006.
وقالت رغد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر" بهذه المناسبة إن والدها "لا يحتاج إلى شهادة أحد"، وأن محبة الناس له "ازدادت" بعد إعدامه، و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".
وقالت موجهة حديثها إلى العراقيين: "يا أبناء شعبنا العظيم يا من قاتلتم دفاعا عن أرضكم الطاهرة منذ 2003 وباشرتم بأسرع مقاومة عرفها التاريخ، نطوي عاما آخر ونحن نحي ذكرى استشهاد والدي الشهيد صدام حسين هذا الرجل الشامخ القامة الذي لا يحتاج إلى شهادة أحد".
وأضافت: "فبطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك".
وشددت رغد على أن صدام حسين "أبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".
وتابعت رغد أنه "من كل ذلك نستمد الشجاعة والإصرار حتى وإن تخلل طريقنا صعوبات أو عراقيل".

وأضافت: "قد لا يؤمن البعض بنا وقد يقف البعض الآخر في طريقنا وذلك قد يؤخرنا لكن لن يمنعنا من إكمال هذه المسيرة بإذن الله".

ووجهت ابنة الرئيس العراقي الراحل حديثها إلى أبناء شعبها لـ"استيعاب المرحلة بكل أبعادها ودراسة متغيرات الساحة العربية وغير العربية بكل جديدها".
ونصحت بأن "نتقبل العراقي حتى من أخطأ منهم عدا أولئك الذين حين سألهم ذوو ضحايا ثورة تشرين الأول عن مصير أولادهم أجابوهم لا تسألوا صاروا أكل للسمج (السمك)"، وشددت على أن "هؤلاء لن يقبلهم العراقيون وسيزيحونهم عن الطريق رغم كل الدعم الذي يحصلون عليه ورغم كل الضغوطات التي يتعرض لها الشارع العراقي، الكلمة الأخيرة ستكون لكم أيها العراقيون الأبطال".
وأضافت: "ستعلو كلمة الحق رغم أنوفهم لنصل إلى هدفنا جميعا في بناء بلدنا ليعود علمنا خافقا عاليا منتصرا كما كان دوما".
ونصحت رغد العراقيين بنبذ الطائفية وأن "يقفوا ضد الفتن ما ظهر منها وما بطن كونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص".
وطالبت رغد "كل المؤيدين للحريات في العالم ومن أخواتنا العرب وغير العرب أن يقفوا إلى جانبنا ويمدوا يد العون بعد الله سبحانه ليدعمونا في مسيرتنا، لن ندخل في صراعات جانبية ولن ننحاز إلى جهة عربية دون الأخرى وسندعوهم لتجنب الخلافات والتناحر فيما بينهم لأن قوتهم قوتنا ووحدتهم وحدتنا دون استثناء".
وفي نهاية الفيديو وجهت رغد نداء إلى أبناء شعبها وقالت: "أيها العراقيون بوحدتكم وإصراركم وحبكم للعراق سيعود في المقدمة وينفتح على العالم مرة أخري فيكون منارة كما كان دوما لا تنسوا أيها الأحبة أفراحكم وسط الصعوبات والأحزان التي نمر بها ويمر بلدنا بها فالأمل في الله سبحانه سيبقى دوما".
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