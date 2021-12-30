https://arabic.sputniknews.com/20211230/رشاش-كلاشنيكوف-الجديد-لا-يحترق-في-النار-ولا-يغرق-في-الماء-1054764819.html

رشاش كلاشنيكوف الجديد.. "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء"

رشاش كلاشنيكوف الجديد.. "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء"

صنعت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف بندقية جديدة أطلق عليها "رشاش كلاشنيكوف 19" أو "أ كا-19" باختصار. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T12:36+0000

2021-12-30T12:36+0000

2021-12-30T12:36+0000

روسيا

كلاشنيكوف

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ويتميز رشاش "أ كا-19" بالقدرة على استخدام خراطيش أجنبية الصنع من عيار 5.56х45 ملم. ومن مزاياه بساطة التشغيل وسهولة الصيانة، ووجود المقبض التلسكوبي المتداخل بتصميم متميز والمهداف الديوبتري الجديد وجهاز إطلاق النار عديم الصوت واللهب، وإمكانية تركيب المعدات الإضافية. ومن الهام بمكان أن رشاش "أ كا-19" يمكن استخدامه بفعالية في المناطق المناخية الحارة.وكشفت فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا وقعت خلال عام 2021 اتفاقيات لتصدير رشاشات كلاشنيكوف 19 إلى الخارج.وتم عرض رشاش "أ كا-19" للعالم لأول مرة خلال معرض "ايديكس 2021" في أبوظبي.ولفت أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، في الحديث لـ"سبوتنيك" إلى أن رشاش كلاشنيكوف 19 يفي بمتطلبات جيوش العالم في ما يخص الأسلحة النارية الخفيفة وهو بتصميم يستبعد الارتداد أثناء إطلاق النار ويزيد من كثافة النيران. ولعل الأهم هو أنه سلاح يُعتمد عليه في كل الظروف وينطبق عليه المثل الشعبي "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء".ووفقا لتوقعات الخبير فيكتور ليتوفكين، يمكن أن يحظى رشاش كلاشنيكوف 19 بقبول كبير في بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا. ومن المتوقع أيضا أن يستأثر رشاش "أ كا-19" باهتمام عسكريي الشرق الأوسط.

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روسيا, كلاشنيكوف