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رشاش كلاشنيكوف الجديد.. "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء"
رشاش كلاشنيكوف الجديد.. "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء"
صنعت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف بندقية جديدة أطلق عليها "رشاش كلاشنيكوف 19" أو "أ كا-19" باختصار. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:36+0000
2021-12-30T12:36+0000
روسيا
كلاشنيكوف
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ويتميز رشاش "أ كا-19" بالقدرة على استخدام خراطيش أجنبية الصنع من عيار 5.56х45 ملم. ومن مزاياه بساطة التشغيل وسهولة الصيانة، ووجود المقبض التلسكوبي المتداخل بتصميم متميز والمهداف الديوبتري الجديد وجهاز إطلاق النار عديم الصوت واللهب، وإمكانية تركيب المعدات الإضافية. ومن الهام بمكان أن رشاش "أ كا-19" يمكن استخدامه بفعالية في المناطق المناخية الحارة.وكشفت فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا وقعت خلال عام 2021 اتفاقيات لتصدير رشاشات كلاشنيكوف 19 إلى الخارج.وتم عرض رشاش "أ كا-19" للعالم لأول مرة خلال معرض "ايديكس 2021" في أبوظبي.ولفت أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، في الحديث لـ"سبوتنيك" إلى أن رشاش كلاشنيكوف 19 يفي بمتطلبات جيوش العالم في ما يخص الأسلحة النارية الخفيفة وهو بتصميم يستبعد الارتداد أثناء إطلاق النار ويزيد من كثافة النيران. ولعل الأهم هو أنه سلاح يُعتمد عليه في كل الظروف وينطبق عليه المثل الشعبي "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء".ووفقا لتوقعات الخبير فيكتور ليتوفكين، يمكن أن يحظى رشاش كلاشنيكوف 19 بقبول كبير في بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا. ومن المتوقع أيضا أن يستأثر رشاش "أ كا-19" باهتمام عسكريي الشرق الأوسط.
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روسيا, كلاشنيكوف

رشاش كلاشنيكوف الجديد.. "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء"

12:36 GMT 30.12.2021
© Sputnik . Aram Nersesyan / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Aram Nersesyan
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صنعت الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف بندقية جديدة أطلق عليها "رشاش كلاشنيكوف 19" أو "أ كا-19" باختصار.
ويتميز رشاش "أ كا-19" بالقدرة على استخدام خراطيش أجنبية الصنع من عيار 5.56х45 ملم. ومن مزاياه بساطة التشغيل وسهولة الصيانة، ووجود المقبض التلسكوبي المتداخل بتصميم متميز والمهداف الديوبتري الجديد وجهاز إطلاق النار عديم الصوت واللهب، وإمكانية تركيب المعدات الإضافية. ومن الهام بمكان أن رشاش "أ كا-19" يمكن استخدامه بفعالية في المناطق المناخية الحارة.
وكشفت فاليريا ريشيتنيكوفا، المتحدثة باسم الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا وقعت خلال عام 2021 اتفاقيات لتصدير رشاشات كلاشنيكوف 19 إلى الخارج.
وتم عرض رشاش "أ كا-19" للعالم لأول مرة خلال معرض "ايديكس 2021" في أبوظبي.
ولفت أليكسي ليونكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، في الحديث لـ"سبوتنيك" إلى أن رشاش كلاشنيكوف 19 يفي بمتطلبات جيوش العالم في ما يخص الأسلحة النارية الخفيفة وهو بتصميم يستبعد الارتداد أثناء إطلاق النار ويزيد من كثافة النيران. ولعل الأهم هو أنه سلاح يُعتمد عليه في كل الظروف وينطبق عليه المثل الشعبي "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء".
ووفقا لتوقعات الخبير فيكتور ليتوفكين، يمكن أن يحظى رشاش كلاشنيكوف 19 بقبول كبير في بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا. ومن المتوقع أيضا أن يستأثر رشاش "أ كا-19" باهتمام عسكريي الشرق الأوسط.
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