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https://arabic.sputniknews.com/20211230/سامسونغ-تقول-إن-مبيعات-هواتفها-القابلة-للطي-تضاعفت-4-مرات-خلال-2021-1054776990.html
سامسونغ تقول إن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021‏
سامسونغ تقول إن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021‏
أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن هواتفها الجديدة القابلة للطي حققت نجاحا كبيرا خلال عام ‏‏2021.‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T19:06+0000
2021-12-30T19:06+0000
مجتمع
منوعات
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وكشفت في بيان لها أن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021 بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك خلال شهر واحد فقط من طرحها هاتفي "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي ود فليب 3"، لتتجاوز بذلك إجمالي المبيعات التراكمية لأسلافهما العام الماضي.وأضافت "سامسونغ" في بيانها أنها شهدت "زيادة هائلة" في مستهلكيها الذين قرروا التبديل من هواتفها الرئيسية إلى الهواتف القابلة للطي خلال 2021، وذلك بفضل هاتفها "غلاكسي فليب 3".وعلى الرغم من أن "سامسونغ" لم تعلن في البيان عن أرقام محددة بشأن مبيعات هواتفها القابلة للطي خلال عام 2021، إلا أنها قالت إنها شهدت زيادة بنسبة 150 بالمئة في المستهلكين الذين قاموا بالتبديل من هواتفها إلى "فليب 3"، بالمقارنة مع هاتف "غلاكسي نوت 20".كما أشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنها لاحظت زيادة بنسبة 140 بالمئة في الأشخاص الذين قاموا بالتبديل للهواتف القابلة للطي بالمقارنة مع هاتفها "غلاكسي إس 21".ولفتت إلى أن مستهلكيها أكدوا في استطلاع رأي طرحته عليهم أن أكثر ما جذبهم لشراء هاتفها القابل للطي "فولد 3" هو شاشته الكبيرة، وإمكانيات تعدد المهام، فضلا عن دعمه لقلم "إس".وتتوقع شركة "سامسونغ" في بيانها أن تنمو الهواتف القابلة للطي عشرة أضعاف بحلول عام 2023.
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مجتمع, منوعات

سامسونغ تقول إن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021‏

19:06 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / HANDOUTهاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 3"
هاتف سامسونغ غلاكسي زد فولد 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 3"
© AFP 2021 / HANDOUT
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أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن هواتفها الجديدة القابلة للطي حققت نجاحا كبيرا خلال عام ‏‏2021.‏
وكشفت في بيان لها أن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021 بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك خلال شهر واحد فقط من طرحها هاتفي "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي ود فليب 3"، لتتجاوز بذلك إجمالي المبيعات التراكمية لأسلافهما العام الماضي.
وأضافت "سامسونغ" في بيانها أنها شهدت "زيادة هائلة" في مستهلكيها الذين قرروا التبديل من هواتفها الرئيسية إلى الهواتف القابلة للطي خلال 2021، وذلك بفضل هاتفها "غلاكسي فليب 3".
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وعلى الرغم من أن "سامسونغ" لم تعلن في البيان عن أرقام محددة بشأن مبيعات هواتفها القابلة للطي خلال عام 2021، إلا أنها قالت إنها شهدت زيادة بنسبة 150 بالمئة في المستهلكين الذين قاموا بالتبديل من هواتفها إلى "فليب 3"، بالمقارنة مع هاتف "غلاكسي نوت 20".
كما أشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنها لاحظت زيادة بنسبة 140 بالمئة في الأشخاص الذين قاموا بالتبديل للهواتف القابلة للطي بالمقارنة مع هاتفها "غلاكسي إس 21".
ولفتت إلى أن مستهلكيها أكدوا في استطلاع رأي طرحته عليهم أن أكثر ما جذبهم لشراء هاتفها القابل للطي "فولد 3" هو شاشته الكبيرة، وإمكانيات تعدد المهام، فضلا عن دعمه لقلم "إس".
وتتوقع شركة "سامسونغ" في بيانها أن تنمو الهواتف القابلة للطي عشرة أضعاف بحلول عام 2023.
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