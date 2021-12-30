https://arabic.sputniknews.com/20211230/سامسونغ-تقول-إن-مبيعات-هواتفها-القابلة-للطي-تضاعفت-4-مرات-خلال-2021-1054776990.html

سامسونغ تقول إن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021‏

سامسونغ تقول إن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021‏

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن هواتفها الجديدة القابلة للطي حققت نجاحا كبيرا خلال عام ‏‏2021.‏ 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T19:06+0000

2021-12-30T19:06+0000

2021-12-30T19:06+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411917_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_87c4bfcf3bc434c3a609b67af54291dd.jpg

وكشفت في بيان لها أن مبيعات هواتفها القابلة للطي تضاعفت 4 مرات خلال 2021 بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك خلال شهر واحد فقط من طرحها هاتفي "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي ود فليب 3"، لتتجاوز بذلك إجمالي المبيعات التراكمية لأسلافهما العام الماضي.وأضافت "سامسونغ" في بيانها أنها شهدت "زيادة هائلة" في مستهلكيها الذين قرروا التبديل من هواتفها الرئيسية إلى الهواتف القابلة للطي خلال 2021، وذلك بفضل هاتفها "غلاكسي فليب 3".وعلى الرغم من أن "سامسونغ" لم تعلن في البيان عن أرقام محددة بشأن مبيعات هواتفها القابلة للطي خلال عام 2021، إلا أنها قالت إنها شهدت زيادة بنسبة 150 بالمئة في المستهلكين الذين قاموا بالتبديل من هواتفها إلى "فليب 3"، بالمقارنة مع هاتف "غلاكسي نوت 20".كما أشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنها لاحظت زيادة بنسبة 140 بالمئة في الأشخاص الذين قاموا بالتبديل للهواتف القابلة للطي بالمقارنة مع هاتفها "غلاكسي إس 21".ولفتت إلى أن مستهلكيها أكدوا في استطلاع رأي طرحته عليهم أن أكثر ما جذبهم لشراء هاتفها القابل للطي "فولد 3" هو شاشته الكبيرة، وإمكانيات تعدد المهام، فضلا عن دعمه لقلم "إس".وتتوقع شركة "سامسونغ" في بيانها أن تنمو الهواتف القابلة للطي عشرة أضعاف بحلول عام 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/سامسونغ-تستعد-لطرح-هاتف-ذكي-رخيص-ببطارية-عملاقة-1054666159.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات