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سمية الألفي تتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي... فيديو
سمية الألفي تتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي... فيديو
تحدثت الفنانة المصرية، سمية الألفي، عن مرضها وإصابتها بنوع من الأورام السرطانية. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:35+0000
2021-12-30T10:35+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت سمية الألفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر"، إنها خضعت لجراحة إزالة ورم من الثدي والغدد اللمفاوية.وأضافت أن نتيجة فحص العينة، أكدت إصابتها بنوع نادر من الأورام السرطانية، سيلزمها بالخضوع لعلاج كيماوي وإشعاعي بعد أسبوعين.وتابع سمية الألفي قائلة: "أنا بتحسن وشالوا السرطان اللي كان في الثدي والغدد اللمفاوية، وأنا راضية والحمد الله رب العالمين، وأنا الآن بخير، ولكن الدكتور قال لي أن الورم الذي أصبت به نادر جدًا".يذكر أن سمية الألفي كانت قد خضعت، لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين في القاهرة، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة.جاء ذلك بعدما شعرت الفنانة بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، لذلك جاء قرار العملية الجراحية، بعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة حيث تقرر خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.
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أخبار الفنانين في مصر

سمية الألفي تتحدث عن إصابتها بسرطان الثدي... فيديو

10:35 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHIالفنانتان المصريتان سمية الألفي وعبلة كامل
الفنانتان المصريتان سمية الألفي وعبلة كامل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / AMRO MARAGHI
تابعنا عبر
تحدثت الفنانة المصرية، سمية الألفي، عن مرضها وإصابتها بنوع من الأورام السرطانية.
وقالت سمية الألفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر"، إنها خضعت لجراحة إزالة ورم من الثدي والغدد اللمفاوية.
وأضافت أن نتيجة فحص العينة، أكدت إصابتها بنوع نادر من الأورام السرطانية، سيلزمها بالخضوع لعلاج كيماوي وإشعاعي بعد أسبوعين.
وتابع سمية الألفي قائلة: "أنا بتحسن وشالوا السرطان اللي كان في الثدي والغدد اللمفاوية، وأنا راضية والحمد الله رب العالمين، وأنا الآن بخير، ولكن الدكتور قال لي أن الورم الذي أصبت به نادر جدًا".
يذكر أن سمية الألفي كانت قد خضعت، لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين في القاهرة، حيث تستأصل ورما في الصدر من الدرجة الرابعة.
جاء ذلك بعدما شعرت الفنانة بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، لذلك جاء قرار العملية الجراحية، بعد إجراء بعض الفحوصات اللازمة حيث تقرر خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.
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