https://arabic.sputniknews.com/20211230/سنجاب-متعطش-للدماء-يلقى-نهاية-حزينة-بعد-تسببه-في-إصابة-18-شخصا-1054771435.html

سنجاب "متعطش للدماء" يلقى نهاية حزينة بعد تسببه في إصابة 18 شخصا

سنجاب "متعطش للدماء" يلقى نهاية حزينة بعد تسببه في إصابة 18 شخصا

شهدت بلدة في ويلز ببريطانيا غضبا من وحش ثائر مكسو بالفراء في عيد الميلاد للعام الحالي، وهو ‏سنجاب ذو أسنان حادة وشعر رمادي، هاجم ما لا يقل عن 18 من السكان... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T15:12+0000

2021-12-30T15:12+0000

2021-12-30T15:12+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103453/59/1034535933_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_43f6059410e2a09e7f4e0ebb44499261.jpg

وكان السكان في قرية باكلي، الواقعة في شمال ويلز، خائفين من مغادرة منازلهم لعدة أيام خلال موسم الأعياد عندما هاجمهم السنجاب المقلب بـ"سترايب" القرويين في فناء منازلهم وحدائقهم، وأرسل بعضهم إلى المستشفى.وتداول العديد من سكان القرية صورا للسنجاب المتوحش عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وصفته صحيفة "إيفننغ ستاندرد" البريطانية بأنه "متعطش للدماء".كما أنهم نشروا العديد من الصور للجروح والكدمات التي سببها السنجاب "سترايب" لهم، واضطرار البعض منهم للذهاب إلى المستشفى للحصول على تطعيم من عضه لهم.وتمكن من جعل السنجاب الهائج يهدأ إحدى الساكنات في البلدة تدعى، كورين رينولدز، التي كانت تدرك تمام نقطة ضعفه، وهي الفول السوادني، حتى تمكنت من القبض عليه، وتم تسليمه إلى الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، التي قتلته بطريقة رحيمة.وأكد متحدث باسم الجمعية في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أنها كانت حزينة للغاية لاضطرارها إلى قتل السنجاب، ولكن لم يترك لها أي خيار بسبب التغييرات في التشريعات في عام 2019، التي جعلت من غير القانوني إعادة السناجب الرمادية إلى البرية.وأردف المتحدث أن الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات لا تتفق مع هذا القانون وتعارضه، ولكنها اضطرت للامتثال له.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات