شركة سيارات شهيرة تتخذ قرارا بشأن إعلان مثير للجدل

وقالت الشركة في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، إنها تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، وأنها لا تتسامح مع التحرش بكافة أشكاله، كما أعلنت تفهمها للتفسير السلبي لمشهد ظهر في الإعلان عن أحدث سياراتها.وأوضحت الشركة أن المشهد المثير للجدل كان الغرض منه تسليط الضوء على إحدى تقنيات التصوير الهادفة إلى سلامة قائد المركبة، لكن البعض اعتبر المشهد غير لائق.وبناء على ذلك، قررت الشركة حذف هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، مع تقدمها بالاعتذار إلى كل من استاء من المشهد المذكور.وكان إعلان تجاري قدمه النجم المصري عمرو دياب لصالح شركة سيارات شهيرة قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمه بعض الناشطين بالتحريض على التحرش.وطرح الإعلان في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث قدم فيه عمرو دياب، أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس، ومن إخراج طارق العريان.واعتبر الناشطون الإعلان "تحريضا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن".
حسمت شركة صناعة سيارات فرنسية شهيرة الجدل الذي أثير أخيرا حول أحد إعلاناتها، بخصوص التحريض على التحرش.
وقالت الشركة في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، إنها تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، وأنها لا تتسامح مع التحرش بكافة أشكاله، كما أعلنت تفهمها للتفسير السلبي لمشهد ظهر في الإعلان عن أحدث سياراتها.
وأوضحت الشركة أن المشهد المثير للجدل كان الغرض منه تسليط الضوء على إحدى تقنيات التصوير الهادفة إلى سلامة قائد المركبة، لكن البعض اعتبر المشهد غير لائق.