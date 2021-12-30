شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان

جاء ذلك عبر تدوينة نشرها الطيب، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر".وهنأ الطيب بابا الفاتيكان باحتفالات عيد الميلاد متمنيا أن تسود المحبة والسلام حول العالم وأن يتجنب الناس ويلات الحروب والكراهية".كما أعرب عن خالص تهانيه إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.ووجه شيخ الأزهر رسالة إلى "رئيس الأساقفة جاستن ويلبي والبطريرك برثلماوس الأول وقادة الكنائس والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب".وقال أحمد الطيب: "نسأل الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يجنبنا ويلات الحروب والكراهية".
وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة إلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد.
جاء ذلك عبر تدوينة نشرها الطيب، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر".
وهنأ الطيب بابا الفاتيكان باحتفالات عيد الميلاد متمنيا أن تسود المحبة والسلام حول العالم وأن يتجنب الناس ويلات الحروب والكراهية".
خالص التهاني بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب، سائلًا الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يُجنبنا ويلات الحروب والكراهية.