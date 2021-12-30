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شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان
شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان
وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة إلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T11:31+0000
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جاء ذلك عبر تدوينة نشرها الطيب، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر".وهنأ الطيب بابا الفاتيكان باحتفالات عيد الميلاد متمنيا أن تسود المحبة والسلام حول العالم وأن يتجنب الناس ويلات الحروب والكراهية".كما أعرب عن خالص تهانيه إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.ووجه شيخ الأزهر رسالة إلى "رئيس الأساقفة جاستن ويلبي والبطريرك برثلماوس الأول وقادة الكنائس والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب".وقال أحمد الطيب: "نسأل الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يجنبنا ويلات الحروب والكراهية".
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شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى بابا الفاتيكان

11:31 GMT 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUTشيخ الأزهر وبابا الفاتيكا للمرة الأولى في التاريخ في بيت وسيارة واحدة بالإمارات
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكا للمرة الأولى في التاريخ في بيت وسيارة واحدة بالإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب رسالة إلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد.
جاء ذلك عبر تدوينة نشرها الطيب، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر".
وهنأ الطيب بابا الفاتيكان باحتفالات عيد الميلاد متمنيا أن تسود المحبة والسلام حول العالم وأن يتجنب الناس ويلات الحروب والكراهية".
كما أعرب عن خالص تهانيه إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ووجه شيخ الأزهر رسالة إلى "رئيس الأساقفة جاستن ويلبي والبطريرك برثلماوس الأول وقادة الكنائس والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب".
وقال أحمد الطيب: "نسأل الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يجنبنا ويلات الحروب والكراهية".
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