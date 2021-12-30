طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في تل أبيب

وقالت مراسلة قناة "العربية إن الطائرة هبطت بعد أن أجرى مطار بن غوريون الإسرائيلي استعدادات للهبوط الاضطراري بعدما أبلغت الطائرة عن عطل أصابها.يذكر أنه في وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة، لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
يذكر أنه في وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة، لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".