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طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في تل أبيب
طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في تل أبيب
هبطت طائرة أمريكية اضطراريا، اليوم الخميس، في مطار بن غوريون بتل أبيب وعلى متنها 37 راكبا. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T09:20+0000
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وقالت مراسلة قناة "العربية إن الطائرة هبطت بعد أن أجرى مطار بن غوريون الإسرائيلي استعدادات للهبوط الاضطراري بعدما أبلغت الطائرة عن عطل أصابها.يذكر أنه في وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة، لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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طائرة أمريكية تهبط اضطراريا في تل أبيب

09:20 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZوصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار "بن غوريون" الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020
وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي، تل أبيب 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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هبطت طائرة أمريكية اضطراريا، اليوم الخميس، في مطار بن غوريون بتل أبيب وعلى متنها 37 راكبا.
وقالت مراسلة قناة "العربية إن الطائرة هبطت بعد أن أجرى مطار بن غوريون الإسرائيلي استعدادات للهبوط الاضطراري بعدما أبلغت الطائرة عن عطل أصابها.
يذكر أنه في وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة، لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".
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