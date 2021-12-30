طريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
أثار فيديو وصور استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي، لسفير المملكة العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في العاصمة الباكستانية، إسلام اباد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت السفارة السعودية في باكستان عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو من لقاء القرشي والمالكي في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وقالت إن "وزير الخارجية الباكستاني استقبل بمكتبه السفير السعودي لدى باكستان وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".
#اسلام_آباد | استقبل معالي وزير الخارجية الباكستاني @SMQureshiPTI بمكتبه اليوم سعادة سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #باكستان @AmbassadorNawaf وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. pic.twitter.com/xWHyTynegG— السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) December 28, 2021
إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا طريق جلوس وزير خارجية باكستان الذي وصف تصرفه بـ"العجيب" و"غير اللبق".
عجيب‼️— ا.د. سعد ناصر الحسين (@saad_alhussein) December 29, 2021
تصرف وزير خارجية باكستان @SMQureshiPTI غير مؤدب، ويفتقر إلى اللباقة والاحترام.
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تصرف غير لبق وغير مدروس وغير دبلوماسي من وزير خارجية #باكستان تجاه سفير #السعودية الذي أعجب كيف سكت عن هذه الإساءة! pic.twitter.com/Qker7CMpTH— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) December 29, 2021
من جهتها، قالت شبكة CNN الأمريكية إنها حاولت التواصل مع وزارة الخارجية الباكستانية للتعليق دون رد.