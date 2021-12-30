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طريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
طريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
أثار فيديو وصور استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي، لسفير المملكة العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في العاصمة الباكستانية، إسلام اباد، جدلا... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T11:56+0000
2021-12-30T11:56+0000
أخبار السعودية اليوم
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ونشرت السفارة السعودية في باكستان عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو من لقاء القرشي والمالكي في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وقالت إن "وزير الخارجية الباكستاني استقبل بمكتبه السفير السعودي لدى باكستان وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا طريق جلوس وزير خارجية باكستان الذي وصف تصرفه بـ"العجيب" و"غير اللبق".من جهتها، قالت شبكة CNN الأمريكية إنها حاولت التواصل مع وزارة الخارجية الباكستانية للتعليق دون رد.
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أخبار السعودية اليوم

طريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو

11:56 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Mohammad Ismailوزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي
وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail
تابعنا عبر
أثار فيديو وصور استقبال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمد قرشي، لسفير المملكة العربية السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في العاصمة الباكستانية، إسلام اباد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت السفارة السعودية في باكستان عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو من لقاء القرشي والمالكي في الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وقالت إن "وزير الخارجية الباكستاني استقبل بمكتبه السفير السعودي لدى باكستان وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".
إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا طريق جلوس وزير خارجية باكستان الذي وصف تصرفه بـ"العجيب" و"غير اللبق".
من جهتها، قالت شبكة CNN الأمريكية إنها حاولت التواصل مع وزارة الخارجية الباكستانية للتعليق دون رد.
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