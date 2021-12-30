تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211230/طهران-تؤكد-تسليم-تركيا-تسعة-إيرانيين-إلى-جماعة-سورية-معارضة-1054756375.html
طهران تؤكد تسليم تركيا تسعة إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة
طهران تؤكد تسليم تركيا تسعة إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن السلطات التركية سلمت 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T08:56+0000
2021-12-30T08:56+0000
2021-12-30T08:56+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح مع وكالة فارس نيوز الإيرانية، "لا نعرف مصير تسعة من طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين الذين سلمتهم تركيا إلى جماعة تدعمها في سوريا“.وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت إذاعة صوت أمريكا إن ”الجيش السوري الحر المعارض يريد استخدام تسعة لاجئين إيرانيين من القومية الكردية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة السورية".وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن "طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين عرفوا أنفسهم للسلطات التركية بعد اعتقالهم على أنهم أكراد سوريون، وجرى تسليمهم إلى الجيش السوري الحر".ونظم أقارب طالبي اللجوء اعتصامًا أمام السفارة التركية على مدى الأشهر الأربعة ونصف الماضية؛ بسبب عدم معرفتهم بمصير أبنائهم، ولم يعلق المسؤولون الأتراك على الأمر بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/إيران-وتركيا-تتفقان-على-تطوير-خارطة-طريق-لتعاون-طويل-الأمد-1050709284.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
طهران تؤكد تسليم تركيا تسعة إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن السلطات التركية سلمت 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح مع
وكالة فارس نيوز
الإيرانية، "لا نعرف مصير تسعة من طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين الذين سلمتهم تركيا إلى جماعة تدعمها في سوريا“.
وأضاف أن "إيران تراقب أوضاع المجموعة المفقودة في تركيا من خلال سفارتيها في أنقرة ودمشق".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت إذاعة صوت أمريكا إن ”الجيش السوري الحر المعارض يريد استخدام تسعة لاجئين إيرانيين من القومية الكردية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة السورية".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن "طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين عرفوا أنفسهم للسلطات التركية بعد اعتقالهم على أنهم أكراد سوريون، وجرى تسليمهم إلى الجيش السوري الحر".
ونظم أقارب طالبي اللجوء اعتصامًا أمام السفارة التركية على مدى الأشهر الأربعة ونصف الماضية؛ بسبب عدم معرفتهم بمصير أبنائهم، ولم يعلق المسؤولون الأتراك على الأمر بعد.