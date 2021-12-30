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طهران تؤكد تسليم تركيا تسعة إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة
طهران تؤكد تسليم تركيا تسعة إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن السلطات التركية سلمت 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T08:56+0000
2021-12-30T08:56+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح مع وكالة فارس نيوز الإيرانية، "لا نعرف مصير تسعة من طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين الذين سلمتهم تركيا إلى جماعة تدعمها في سوريا“.وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت إذاعة صوت أمريكا إن ”الجيش السوري الحر المعارض يريد استخدام تسعة لاجئين إيرانيين من القومية الكردية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة السورية".وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن "طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين عرفوا أنفسهم للسلطات التركية بعد اعتقالهم على أنهم أكراد سوريون، وجرى تسليمهم إلى الجيش السوري الحر".ونظم أقارب طالبي اللجوء اعتصامًا أمام السفارة التركية على مدى الأشهر الأربعة ونصف الماضية؛ بسبب عدم معرفتهم بمصير أبنائهم، ولم يعلق المسؤولون الأتراك على الأمر بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/إيران-وتركيا-تتفقان-على-تطوير-خارطة-طريق-لتعاون-طويل-الأمد-1050709284.html
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أخبار إيران

طهران تؤكد تسليم تركيا تسعة إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة

08:56 GMT 30.12.2021
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Sipo
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن السلطات التركية سلمت 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح مع وكالة فارس نيوز الإيرانية، "لا نعرف مصير تسعة من طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين الذين سلمتهم تركيا إلى جماعة تدعمها في سوريا“.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
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وأضاف أن "إيران تراقب أوضاع المجموعة المفقودة في تركيا من خلال سفارتيها في أنقرة ودمشق".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت إذاعة صوت أمريكا إن ”الجيش السوري الحر المعارض يريد استخدام تسعة لاجئين إيرانيين من القومية الكردية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة السورية".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن "طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين عرفوا أنفسهم للسلطات التركية بعد اعتقالهم على أنهم أكراد سوريون، وجرى تسليمهم إلى الجيش السوري الحر".
ونظم أقارب طالبي اللجوء اعتصامًا أمام السفارة التركية على مدى الأشهر الأربعة ونصف الماضية؛ بسبب عدم معرفتهم بمصير أبنائهم، ولم يعلق المسؤولون الأتراك على الأمر بعد.
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