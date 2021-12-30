عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. صور

ونقلت وكالة شهاب، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر مقدسية أن المستوطنين، ومنهم طلبة معاهد توراتية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتجرى الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من القوات الإسرائيلية.وأكدت الوكالة أن قوات الشرطة الإسرائيلية تنظم جولات تعريفية في ساحات المسجد لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.وفي السياق، قال هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب شؤون القدس، إن توجه إسرائيل لمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، وزيادة فترات الاقتحامات بالتزامن مع اعتقالاته لموظفي الأوقاف وحراس المسجد والمرابطين، أيضا، تمثل إجراءات عنصرية خطيرة.وشدد مسؤول حركة حماس على أن هذه المخططات "لن يقبل بها الشعب الفلسطيني، وتنذر باشتعال النار في وجه الاحتلال في كل مكان بفلسطين المحتلة".ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى 2365 مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 6 مواطنين.
اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بحراسة مشددة من الجيش والشرطة الإسرائيليين.
ونقلت وكالة شهاب، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر مقدسية أن المستوطنين، ومنهم طلبة معاهد توراتية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتجرى الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من القوات الإسرائيلية.
وفي السياق، قال هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب شؤون القدس، إن توجه إسرائيل لمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، وزيادة فترات الاقتحامات بالتزامن مع اعتقالاته لموظفي الأوقاف وحراس المسجد والمرابطين، أيضا، تمثل إجراءات عنصرية خطيرة.
وشدد مسؤول حركة حماس على أن هذه المخططات "لن يقبل بها الشعب الفلسطيني، وتنذر باشتعال النار في وجه الاحتلال في كل مكان بفلسطين المحتلة".
ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى 2365 مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 6 مواطنين.