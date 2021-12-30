https://arabic.sputniknews.com/20211230/غوغل-تواجه-غرامة-جديدة-في-روسيا-تصل-إلى-نحو-68-ألف-دولار-1054772476.html

غوغل تواجه غرامة جديدة في روسيا تصل إلى نحو 68 ألف دولار

غوغل تواجه غرامة جديدة في روسيا تصل إلى نحو 68 ألف دولار

تنظر محكمة الصلح الجزائية في موسكو في 17 كانون الثاني/يناير القادم في بروتوكول جديد ضد "غوغل"، لرفضها المتكرر لإزالة محتوى محظور. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T15:48+0000

2021-12-30T15:48+0000

2021-12-30T15:48+0000

روسيا

غوغل

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موسكو - سبوتنك. وقال المتحدث الصحافي باسم المحكمة لوكالة "سبوتنيك": "تلقى قاضي الدائرة القضائية رقم 422 في منطقة تاغانسكي في موسكو مواد إدارية... جمعتها الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات "روس كومنادزور"، فيما يتعلق بشركة "غوغل إل إل سي"، بموجب الجزء 2.1 من المادة 13.40 من قانون الجرائم الإدارية في روسيا".ووفقاً لمؤهلات القانون الإداري، يواجه عملاق تكنولوجيا المعلومات غرامة تصل إلى 5 ملايين روبل، نحو ( 67.9 ألف دولار) على الرغم من أن المبلغ الإجمالي للغرامات في الوقت الحالي يبلغ بالفعل مليارات الروبلات.في الأسبوع الماضي في روسيا، تم فرض غرامة على الشركة لأول مرة: فرضت المحكمة على غوغل غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (97 مليون دولار) بسبب الفشل المتكرر في حذف المعلومات المحظورة.

https://arabic.sputniknews.com/20210916/تيك-توك-وغوغل-تسددان-غرامات-بحوالي-835-ألف-دولار-في-روسيا-1050170919.html

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روسيا, غوغل