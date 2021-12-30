فتاة صينية تترك الدراسة عاما كاملا للاعتناء بوالدتها المريضة... فيديو

ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية نموذجا لفتاة وفية قررت أخذ إجازة من الدراسة لمدة عام كامل حتى تظل بجوار والدتها التي تعاني من مرض في الدماغ.ويظهر الفيديو الفتاة وهي ترافق أمها المريضة في كل شيء عبر عام كامل وثقة بعض تفاصيله بصورة ترصد الكثير من المعاني الإنسانية.وخلال رحلتها مع والدتها تقوم تلك الفتاة برعاية أمها وتوفير لها كل ما من شأنه لتشعر بالسعادة حتى بإجراء التمارين الرياضية ومشاركتها في جميع الأنشطة الحياتية على مدار اليوم.ولفتت الفتاة إلى أن والدتها، التي لم يصبح لها عائلا غيرها منذ الانفصال عن والدها، كانت مصابة بتمدد في الأوعية الدموية الدماغية، مشيرة إلى أن هذا المرض يجعلها تفقد الوعي أو القدرة على الاعتناء بنفسها أو حتى التعرف على الآخرين.
ولفتت الفتاة إلى أن والدتها، التي لم يصبح لها عائلا غيرها منذ الانفصال عن والدها، كانت مصابة بتمدد في الأوعية الدموية الدماغية، مشيرة إلى أن هذا المرض يجعلها تفقد الوعي أو القدرة على الاعتناء بنفسها أو حتى التعرف على الآخرين.