قانون الغابة يهدد حياة صغير الجاكواروندي النادر المولود بفراء بيضاء وعيون وردية
08:49 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 09:13 GMT 30.12.2021)
رصد المسؤولون في منطقة وادي أبورا الحضرية في كولومبيا، شبل أنثى جاكواروندي "ألبينو" النادر، الأول من نوعه الذي يُعثر عليه في البلاد، ونقله إلى حديقة محمية قريبة لتلقي العلاج الطبي.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الشبل بفراء بيضاء بالكامل مع احمرار في العينين، وذلك لعدم قدرته على إنتاج الصبغة التي تلون بشرته وعينيه وشعره، وذلك بعكس الأفراد الأخرى من بني جنسه، التي عادة ما تكتسب فراؤها لونا يميل إلى الأحمر البني أو الرمادي.
ووجد المسؤولون في المحمية، أنه من الأفضل للشبل الصغير أن يعيش في المنتزه، ذلك لأن فروه الأبيض يحد من قدرته على البقاء في البرية؛ حيث أن نقص الميلانين يجعل من الصعب على هذه الحيوانات إخفاء نفسها.
RARE CAT CUB: A rare albino jaguarundi cub has been discovered in Colombia for the first time. Now, vets are working to bring the young feline to good health and settle it into its new home in a conservation park. pic.twitter.com/iBFNP7DEiy— CBS News (@CBSNews) December 28, 2021
وقالت الطبيبة البيطرية في بلدية أمالفي، يولياني دوكي، في بيان: "عملت السلطات مع إدارة الإطفاء والمتطوعين لإنقاذ القطط، التي كانت على بعد حوالي أربع ساعات من منطقة حضرية".
جاكواروندي هو نوع من حيوانات البوما موطنه الأصلي أمريكا الشمالية والجنوبية، ولكن نادرا ما يتم رؤيته شمال المكسيك، حيث تميل هذه الحيوانات إلى العزلة ولا تلتقي إلا بشركائها عند التزاوج.
وتتميز هذه الحيونات بصغر حجمها، إلا أنه يمكن للأنثى أن تنمو حتى أربعة أقدام، وللحيوان جسم طويل أملس وأذنان صغيرتان وأرجل قصيرة وذيل طويل، وله نوعان من حيث الألوان، بني محمر يُعرف باسم إيرا، والآخر رمادي.
An alleged albino cub of Jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) plays at the Conservation Park in Medellin, Colombia. #AFP— AFP Photo (@AFPphoto) December 25, 2021
📸 Fredy Builes pic.twitter.com/o726BgcGLe
أما فيما يخص التكاثر، فيحدث في نهاية العام، إذ يولد طفلان أو ثلاثة صغار بعد فترة حمل تبلغ نحو 63 يوما، بحسب الصحيفة.
جينيا يمكن أن يصاب طفل الـ "جاكواروندي" بالمهق، وهوغياب خلقي للصبغة في الجلد والشعر فيصبح الجلد أبيض والعينان وردية، وهو مرض ينتقل إلى الأبناء عندما يحمل كلا الوالدين الجين المتنحي، كما يمكن أن يكون الحيوان ألبينو نقيا بالكامل (غير مهجن) لكنه قد يعاني من اللوسية.
A rare albino Jaguarundi cub has been rescued in Colombia as vets now work around the clock to build up its strength for eventual release to a conservation park.https://t.co/1txl7HRAgI— Sky News Australia (@SkyNewsAust) December 28, 2021
بصرف النظر عن المظهر، غالبا ما تعاني هذه الحيوانات من مشاكل مثل ضعف البصر، فنقص الميلانين يساعد على نمو القزحية وشبكية العين وعضلات العين والأعصاب البصرية، وبدون هذه الصبغة، لا تتشكل عيون الحيوان بشكل صحيح.
ونظرا لأن الميلانين يساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس، فإن نقص الصباغ يعني زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهذا ما قد يسبب مشاكل للأنواع التي تتعرض للشمس، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت الحيوان ألبينو.