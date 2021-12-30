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https://arabic.sputniknews.com/20211230/قناة-عبرية-تكشف-عن-عدد-سكان-إسرائيل-1054764960.html
قناة عبرية تكشف عن عدد سكان إسرائيل
قناة عبرية تكشف عن عدد سكان إسرائيل
كشفت قناة عبرية، اليوم الخميس، عن بيانات وإحصاءات عدد السكان في إسرائيل، مع اقتراب بداية العام 2022. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:29+0000
2021-12-30T12:29+0000
إسرائيل
عالم
عرب
يهود
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أنه في مطلع العام 2022، سيكون عدد سكان إسرائيل نحو 9.449 مليون نسمة.ومن بين تلك النسبة، فإن 73.9% منهم يهود، و21.1% عرب، و472 ألف آخرين أو من فئات أخرى (دون تحديد هويتهم)، وأكدت أنه ولد في إسرائيل خلال العام 2021، حوالي 160 ألف طفل جديد.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه توفي خلال العام الجاري 2021، حوالي 51 ألف شخصا، وهو رقم مرتفع، مقارنة بالسنوات الماضية، كما أنه أعلى من العام السابق له 2020، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وكانت دائرة الإحصاء المركزية قد نشرت في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عشية رأس السنة العبرية الأخيرة، أن عدد سكان إسرائيل تجاوز 9.3 مليون هذا العام، بزيادة 146 ألف شخص عن العام السابق بارتفاع بنسبة 1.6%.وحتى هذا التاريخ، السادس من سبتمبر، تألف السكان من أكثر من 6.94 مليون يهودي، أو 74% من عدد السكان، وأكثر من 1.98 مليون عربي، الذين يشكلون نسبة 21%؛ و466000 من فئات عرقية أخرى، وهم يشكلون 5% من إجمالي عدد السكان.
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إسرائيل, عالم, عرب, يهود

قناة عبرية تكشف عن عدد سكان إسرائيل

12:29 GMT 30.12.2021
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© flickr.com / Izhar Laufer
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كشفت قناة عبرية، اليوم الخميس، عن بيانات وإحصاءات عدد السكان في إسرائيل، مع اقتراب بداية العام 2022.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أنه في مطلع العام 2022، سيكون عدد سكان إسرائيل نحو 9.449 مليون نسمة.
ومن بين تلك النسبة، فإن 73.9% منهم يهود، و21.1% عرب، و472 ألف آخرين أو من فئات أخرى (دون تحديد هويتهم)، وأكدت أنه ولد في إسرائيل خلال العام 2021، حوالي 160 ألف طفل جديد.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه توفي خلال العام الجاري 2021، حوالي 51 ألف شخصا، وهو رقم مرتفع، مقارنة بالسنوات الماضية، كما أنه أعلى من العام السابق له 2020، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت دائرة الإحصاء المركزية قد نشرت في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عشية رأس السنة العبرية الأخيرة، أن عدد سكان إسرائيل تجاوز 9.3 مليون هذا العام، بزيادة 146 ألف شخص عن العام السابق بارتفاع بنسبة 1.6%.
وحتى هذا التاريخ، السادس من سبتمبر، تألف السكان من أكثر من 6.94 مليون يهودي، أو 74% من عدد السكان، وأكثر من 1.98 مليون عربي، الذين يشكلون نسبة 21%؛ و466000 من فئات عرقية أخرى، وهم يشكلون 5% من إجمالي عدد السكان.
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