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قيادي بوزارة الداخلية الكويتية يتهم جهاز أمن الدولة باختطافه وتعذيبه
قيادي بوزارة الداخلية الكويتية يتهم جهاز أمن الدولة باختطافه وتعذيبه
تقدم قيادي بوزارة الداخلية الكويتية، بشكوى إلى النيابة العامة في البلاد، مدعيا تعرضه للاختطاف والتعذيب الجسدي من قبل "جهاز أمن الدولة". 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T14:57+0000
2021-12-30T14:57+0000
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ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن الضابط ادعى في شكواه، تعرضه للحبس لمدة يوم ونصف اليوم داخل "غرفة تبريد" وأنه اضطر إلى النوم على الأرض.وشكا الضابط أيضا من تعرضه للسب والقذف خلال التحقيق معه، فيما طلبت النيابة تفريغ الكاميرات الموجودة في مقر جهاز أمن الدولة، للوقوف على ملابسات الواقعة التي يدعيها الضابط.من جانبه قال عضو مجلس الأمة، عبد الكريم الكندري، في مناشدة لوزير الداخلية عبر "تويتر"، إن مواطنا كويتيا تعرض للتعذيب داخل مقر جهاز أمن الدولة.وأضاف في تغريدته، أنه ينتظر من وزير الداخلية التحرك وتحمل مسؤوليته، التي أقسم عليها بالقول "وأذود عن حريات الشعب".ونقلت "القبس" عن رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان، جاسم المباركي، قوله إن هناك شكاوى تفيد بوقوع حالات تعذيب في بعض المخافر (مراكز الشرطة)، مضيفا أنه حال صحت هذه الادعاءات، فإنها تسيئ لسمعة البلاد وتتطلب "وقفة حاسمة" من وزير الداخلية.
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم

قيادي بوزارة الداخلية الكويتية يتهم جهاز أمن الدولة باختطافه وتعذيبه

14:57 GMT 30.12.2021
© YouTube.comالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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تقدم قيادي بوزارة الداخلية الكويتية، بشكوى إلى النيابة العامة في البلاد، مدعيا تعرضه للاختطاف والتعذيب الجسدي من قبل "جهاز أمن الدولة".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها إن الضابط ادعى في شكواه، تعرضه للحبس لمدة يوم ونصف اليوم داخل "غرفة تبريد" وأنه اضطر إلى النوم على الأرض.
وشكا الضابط أيضا من تعرضه للسب والقذف خلال التحقيق معه، فيما طلبت النيابة تفريغ الكاميرات الموجودة في مقر جهاز أمن الدولة، للوقوف على ملابسات الواقعة التي يدعيها الضابط.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2021
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من جانبه قال عضو مجلس الأمة، عبد الكريم الكندري، في مناشدة لوزير الداخلية عبر "تويتر"، إن مواطنا كويتيا تعرض للتعذيب داخل مقر جهاز أمن الدولة.
وأضاف في تغريدته، أنه ينتظر من وزير الداخلية التحرك وتحمل مسؤوليته، التي أقسم عليها بالقول "وأذود عن حريات الشعب".
ونقلت "القبس" عن رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان، جاسم المباركي، قوله إن هناك شكاوى تفيد بوقوع حالات تعذيب في بعض المخافر (مراكز الشرطة)، مضيفا أنه حال صحت هذه الادعاءات، فإنها تسيئ لسمعة البلاد وتتطلب "وقفة حاسمة" من وزير الداخلية.
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