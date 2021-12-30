https://arabic.sputniknews.com/20211230/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-مفاوضات-فيينا-تستأنف-الاثنين-المقبل-1054751394.html

كبير المفاوضين الإيرانيين: مفاوضات فيينا تستأنف الاثنين المقبل

كبير المفاوضين الإيرانيين: مفاوضات فيينا تستأنف الاثنين المقبل

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن مفاوضات فيينا ستستمر حتى غد الخميس وبعدها ستتوقف لثلاثة أيام وتستأنف الاثنين القادم. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T02:00+0000

2021-12-30T02:00+0000

2021-12-30T02:00+0000

فيينا

إيران

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح باقري كني، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، "مفاوضات فيينا ستستمر حتى غد الخميس وبعدها ستتوقف لثلاثة أيام وتستأنف الاثنين القادم".وتابع باقري كني، بالقول، "طهران ستتراجع عن الإجراءات النووية التي اتخذتها ردا على خروج واشنطن من الاتفاق النووي بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا على الأرض".والاثنين الماضي، أعلن باقري كني، محادثات على مستوى لجان الخبراء في مباحثات فيينا ستنعقد غدًا لبحث رفع العقوبات المفروضة على طهران ومقترحات الأخيرة بشأن مسألتي التحقق والضمانات.وقال باقري كني، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، "من المقرر أن تبدأ المحادثات صباح غد الثلاثاء على مستوى لجان الخبراء بشأن رفع العقوبات والنظر في مقترحات إيران بشأن مسألتين مهمتين: التحقق والضمانات، كما ستبحث لجان الخبراء من قبل إيران ومجموعة 4+1 منذ يوم غد العقوبات المصرفية والمالية".وأوضح باقري كني أن "مراجعة مقترحات إيران بشأن التحقق والضمانات مدرجة على جدول الأعمال في مفاوضات فيينا، وجميع الوفود أكدت على أولوية بحث رفع العقوبات وآلية التحقق والضمانات".وفي نفس السياق، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، في اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة [الاتفاق النووي]، الاثنين الماضي، على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على إيران، وتقديم ضمانات موضوعية وكافية من الجانب الآخر، خلال المفاوضات.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-يجري-محادثات-مع-ممثلي-الترويكا-الأوروبية-في-فيينا-1054738495.html

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فيينا, إيران