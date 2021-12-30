كيف تؤثر إمدادات الغاز المصري على قطاع الكهرباء في لبنان؟

جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية عقب لقاء فياض بالرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء.وقال البيان إن المرحلة الأولى من إصلاحات خط الغاز ستسمح بوصول الغاز المصري إلى منطقة "دير عمار"، التي تقع على بعد 3 كيلومترات من مدينة طرابلس في شمالي لبنان.ومن المقرر أن يحصل لبنان على الغاز المصري الذي يتم نقله عبر خط أنابيب يمر بكل من الأردن ولبنان لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، التي ستضيف 450 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية في البلاد.ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الطاقة، ومن المقرر أن تساهم إمدادات الغاز المصري في رفع زمن التغذية الكهربائي إلى ما بين 8 إلى 12 ساعة يوميا.
قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن إصلاحات خط نقل الغاز المصري إلى لبنان التي من المقرر استكمالها في نهاية فبراير/ شباط المقبل ستساهم في رفع كفاءة التغذية الكهربائية في لبنان.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية عقب لقاء فياض بالرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء.
وقال البيان إن المرحلة الأولى من إصلاحات خط الغاز ستسمح بوصول الغاز المصري إلى منطقة "دير عمار"، التي تقع على بعد 3 كيلومترات من مدينة طرابلس في شمالي لبنان.
وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا: تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء يسير على السكة عبر موضوع الغاز من مصر عبر سوريا ما يتيح 8 ساعات إضافية وكهرباء الأردن تزيد ساعتين أي 10 ساعات ككل pic.twitter.com/xoE0jZ5CTU