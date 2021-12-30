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https://arabic.sputniknews.com/20211230/لعبة-مزدوجة-موسيقار-شهير-يثير-الجدل-بشأن-شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب-فيديو-1054772973.html
"لعبة مزدوجة"... موسيقار شهير يثير الجدل بشأن شيرين وحسام حبيب... فيديو
"لعبة مزدوجة"... موسيقار شهير يثير الجدل بشأن شيرين وحسام حبيب... فيديو
حالة من الجدل، أثارها مؤخرا الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر بعد تعليقه على أزمة انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب وظهورها بشكل جديد في حفلها... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T15:59+0000
2021-12-30T16:07+0000
مجتمع
منوعات
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
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وقال بكر خلال إحدى الندوات الصحفية، إن "شيرين عبد الوهاب لم تتطلق من حسام حبيب ولكن كل ما فعلته كان جزءا من الدعاية لأغانيها الجديدة أو كما يقال جزءا من التريند".وأضاف الموسيقار القدير أن "شيرين تلعب لعبة مزدوجة من أجل العودة للساحة بدليل أنها تحدثت عن حرمان حسام حبيب لها من تجميد البويضات فهذا الكلام لا يصح أن يقال".واعتبر حلمي بكر أن ظهورها بعد حلاقة شعرها رغبة منها في إثارة الجدل وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب، في أوائل الشهر الجاري، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وقالت إن أسباب الانفصال تخصها وحدها وإنه: "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".وأشارت إلى أن طلاقها حدث في هدوء تام، مضيفة أنه لا توجد خلافات بينها وحسام حبيب. واعتبرت شيرين أن بيانها يحسم الجدل الدائر حول مسألة طلاقها من المطرب المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/خلاف-البويضات-شيرين-تكشف-للجمهور-أمرا-صادما-حرمها-الإنجاب-من-حسام-حبيب-فيديو-1053814463.html
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مجتمع, منوعات, شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر

"لعبة مزدوجة"... موسيقار شهير يثير الجدل بشأن شيرين وحسام حبيب... فيديو

15:59 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 16:07 GMT 30.12.2021)
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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حالة من الجدل، أثارها مؤخرا الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر بعد تعليقه على أزمة انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب وظهورها بشكل جديد في حفلها الأخير بالإمارات.
وقال بكر خلال إحدى الندوات الصحفية، إن "شيرين عبد الوهاب لم تتطلق من حسام حبيب ولكن كل ما فعلته كان جزءا من الدعاية لأغانيها الجديدة أو كما يقال جزءا من التريند".
وأضاف الموسيقار القدير أن "شيرين تلعب لعبة مزدوجة من أجل العودة للساحة بدليل أنها تحدثت عن حرمان حسام حبيب لها من تجميد البويضات فهذا الكلام لا يصح أن يقال".
واعتبر حلمي بكر أن ظهورها بعد حلاقة شعرها رغبة منها في إثارة الجدل وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن "واقعة الانفصال التي تحدثت عنها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب غير حقيقة معتبراً أن الأمر جزءاً من الدعاية لألبومها الجديد".
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب، في أوائل الشهر الجاري، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وقالت إن أسباب الانفصال تخصها وحدها وإنه: "لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".
وأشارت إلى أن طلاقها حدث في هدوء تام، مضيفة أنه لا توجد خلافات بينها وحسام حبيب. واعتبرت شيرين أن بيانها يحسم الجدل الدائر حول مسألة طلاقها من المطرب المصري.
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